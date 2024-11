TV: Här passerar Leo Carlsson Mats Sundin

För tredje gången den här säsongen har Leo Carlsson satt det avgörande målet för Anaheim Ducks.

Nu har han passerat självaste Mats Sundin på listan över flest mål i NHL av en svensk tonåring.

Se matchens höjdpunkter i spelaren ovan.



Leo Carlsson har passerat Mats Sundin och Elias Lindholm.



Nattens möte mellan Anaheim Ducks och Columbus Blue Jackets slutade med en 4–2-seger för Carlssons gäng efter att han skickat in 3–1 med tio minuter kvar att spela. Isac Lundeström fyllde sedan på med 4–2 i tom bur och fick fira med sin lagkamrat.



Målet var Carlssons tredje matchavgörande för säsongen, men innebär även att han klättrar på listan över de främsta svenska tonåringarna i ligan, sett till målskytte.



Enligt NHL Public Relations innebär nämligen Carlssons 17:e fullträff i ligan att han passerar Mats Sundin och Elias Lindholms (båda på 16). Carlsson är därmed den tredje bästa svenska tonåringen i NHL, endast efter Lucas Raymond (20) och Gabriel Landeskog (22).

För Columbus innebar resultatet femte förlusten i rad.



– Det är oacceptabelt, säger backen Zach Werenski upprört enligt NHL.com:

– Vi har spelat tillräckligt bra för att vinna många gånger i år, men ändå förlorar vi. Vi måste kolla oss själva i spegeln och hitta ett sätt att vinna hockeymatcher.

Anaheim Ducks – Columbus Blue Jackets: 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

Anaheim: Brett Leason, Jackson LaCombe, Leo Carlsson, Isac Lundseström.

Columbus: Yegor Chinakhov, Kirill Marchenko.

Leo Carlsson corralled his third winning goal of the season and John Gibson stopped all but two shots in his return to the crease as the @AnaheimDucks snapped a four-game slide.#NHLStats: https://t.co/z21yvDGfJY pic.twitter.com/tB4l0diL2V