Stora utmaningen – för att tampas med jättarna: ”Ingen hemlighet”

De senaste fem säsongerna har Almtuna varje år lagt sig mellan sjua och tolva i tabellen. Nu drömmer föreningen om att ta nästa kliv – och börja utmana topplagen.

– Publikfrågan och intressefrågan i Uppsala skulle behöva skjutas framåt rejält. Det är ingen hemlighet att det förmodligen är så, säger lagets kapten Marcus Karlström till Hockeysverige.se.

Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist.

Almtuna jagar säsong efter säsong efter att etablera sig i toppen av Hockeyallsvenskan. Och kanske är det nu så att klubben och laget är ute på rätt resa. Visst, bara tionde plats i serien just nu, men det har infunnit sig en tro i klubben att något är på väg att hända. Almtunas kapten, Marcus Karlström, är nu inne på sin sjätte säsong i klubben.



– Jag har dålig koll på organisationen, hur allt ser ut med ekonomi, näringslivet med sponsorer och allt sådant, men rent sportsligt har vi alltid försökt tagit oss framåt. Placeringarna har varit ganska stabila på samma plats, svarar Marcus Karlström på frågan om hur Almtuna utvecklats sedan han kom till klubben.

– Jag tycker Almtuna är under en bra ledning nu med Tobbe Pehrsson i spetsen som sköter förening till synes på ett bra sätt.



Vad har fattats under dina år i klubben för att Almtuna ska kunnat etablera sig som ett topplag i Hockeyallsvenskan?

– Framför allt att vår lönebudget är så otroligt mycket lägre än topplagens. Ska vi attrahera spelare som spelar i sådana trupper behöver vi mer pengar. Ska vi få in mer pengar måste vi ha mer publik och fler sponsorer, vilket jag vet att klubben jobbar väldigt hårt med.

– Publikfrågan och intressefrågan i Uppsala skulle behöva skjutas framåt rejält. Det är ingen hemlighet att det förmodligen är så.

”Vi är jätteglada när dom är där”

Nu bor inte du i Uppsala, men hur upplever du att intresset är för laget i stan?

– Det jag märker är på matcherna. Vi har vår lojala skara som vi uppskattar jättemycket. Alltså folket på ståplats och dom som är i hallen och tittar på varje hemmamatch. Vi är jätteglada när dom är där.

– Hade det vari 500 eller 1000 pers till på läktarna tror jag att det också hade varit mer uppmärksammat runtomkring i stan. Jag vet att folket i klubben kämpar och sliter för att Almtuna ska synas och höras lite mer i stan. Vi får se om det på lång sikt blir ett större intresse.

Almtuna hoppas på mer publik på hemmaplan framöver.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Almtuna ligger alltså tia just nu och målet är såklart att i första steget ta sig till slutspel.



– Prestationen har varit väldigt upp och ner. Jag tycker att vi blandar och ger ganska mycket. När vi spelar bra, en tajt defensiv och försöker vara rörliga i offensiv zon, har tillexempel vi slagit Björklöven hemma och Oskarshamn borta. Lyckas tagit några poäng av topplagen samtidigt som vi spöat lagen som vi på förhand kanske ska spöa som exempelvis Vimmerby, Tingsryd, Östersund och så vidare.

– Spelar vi så som vi vill kan vi skrälla. Samtidigt gjorde vi mot Södertälje, vad jag tycker, en bottenprestation. Vi kom undan med 3-1.

– Hittar vi en jämnhet tror jag att det skulle göra oss väldigt gott.

Marcus Karlström är poängbäst i Almtuna: ”Känt mig i bra slag”

Marcus Karlström har den här säsongen svarat för tio mål och totalt 24 poäng på 36 matcher. Med det är backen från Trångsund poängbäst i Almtuna.



– Jag har känt mig i ett bra slag och tycker att jag fick en bra sommar. I den roll jag fått, där jag ska vara produktiv framåt, har jag fungerat. Sedan har jag blivit bättre med allround-spelet. Att jag blivit tryggare bakåt. Kanske inte bara varit framåtlutad utan även tagit ansvar i båda zonerna.

– Jag tycker att det fungerat bra än så länge, men vill fortfarande, precis som laget, mer. Att vi ska fortsätta framåt hela tiden fram till säsongens slut.



Du har ett C på bröstet, hur tänker du kring din roll vid sidan av isen?

– Det är mycket ansvarstagande i omklädningsrummet. Att där vara den som peppar då det går bra och försöka ställa krav då vi har mindre bra dagar.

– Jag är bekväm i min roll och känner att jag är nöjd med det ledarskap jag vill stå för. Jag vill vara väldigt inkluderande med laget och det känns bra.

Foto: Bildbyrån. Marcus Karlström är Almtunas kapten och ledare.

Vad är styrkan i den här gruppen Almtuna har den här säsongen?

– Jag tror det är att vi har en bra stämning i omklädningsrummet och ledarrummet. Våra coacher bidrar med harmoni och en trygghet. Det är sällan det känns som vi presterar dåligt för att vi är spända eller nervösa på så sätt.

– Nu har jag inte facit i hand, men känslan är att det har gett en positiv effekt på hur vi spelar. Vi försöker blanda harmoni med en taggighet. Det är också där vi måste hitta en jämnare nivå, att sparka oss själva i röven så att vi fortsätter bränna på.

Blev utsatt för ett rasism under allsvensk match

I veckan skrev Expressen att 30-åringen från Trångsund utsatts för rasism under en bortamatch.



– Alla känner väl inte mig, men det här var nere i Tingsryd. När jag gjorde 2-1 var det någon som skrek ”jävla svartskalle”.

– Själv har jag inte gjort någon grej av det alls. Det har ringts från Expressen. Uppsala Nya tidning har väl velat ha en vinkel på det. För egen del har jag inte reflekterat över det alls. När jag hörde det på sändningen efter matchen skrattade jag mest till och häpnade, men det är inget som rör mig i ryggen.



Rasism i alla sina former är bedrövligt, men född och uppväxt i Trångsund… Hur tänker du att det här ens kan hända 2025 på en hockeyarena i Sverige?

– Jag har faktiskt inte reflekterat över det så mycket. Det är lite som jag sa till Expressen för några dagar sedan, att jag kanske borde lägga lite mer vikt vid det än jag gör. Men jag har ingen ståndpunkt i det.

– Självklart är det jättehemskt. Hade det varit en yngre grabb eller någon som har en bakgrund där man kommer från ett tufft rasförtryck kunde det kunnat bli en jättejobbig sak.

– För mig har det, som sagt var, inte varit något jag reflekterat över eftersom det var en sak som hände i svängen. Att det ändå händer i en hockeyhall är ganska supersjukt, avslutar Marcus Karlström.