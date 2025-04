Ottawa Senators har kvalificerat sig för Stanley Cup-slutspel för första gången sedan 2017 – då stöter Linus Ullmark och hans lagkamrater på värsta rivalen direkt. För första gången sedan 2004 ställs Senators mot Toronto Maple Leafs i en slutspelsversion av ”The Battle of Ontario”. För Ullmark innebär det en het duell med bland annat William Nylander.

– Jag tycker att det är extra motiverande och inspirerande att spela mot spelare som är av den kalibern. Det är de matcherna som är roligast att vinna, säger den svenske keepern.

Linus Ullmark förbereder sig på en het slutspelsserie mellan sitt Ottawa Senators och rivalen Toronton Maple Leafs – i ”The Battle of Ontario”

Foto: Bildbyrån & Alamy

Kampen om Ontario är tillbaka.

Mellan 2000 och 2004 var rivaliteten mellan Toronto Maple Leafs och Ottawa Senators som allra störst. Lagen möttes fyra gånger i Stanley Cup-slutspelet i några episka bataljer där dåvarande kaptenerna Mats Sundin och Daniel Alfredsson stod i centrum – och där Toronto gick segrande ur alla fyra serierna.

När provinsrivalerna nu drabbar samman i ett slutspel för första gången på 21 år kommer det återigen att finnas svenskar i rampljuset. Inte minst då burväktaren Linus Ullmark. 31-åringen gör sin första säsong med Senators men är för den sakens skull inte novis när det kommer till en rivalitet med just Maple Leafs.

– Nej, jag har spelat i tre lag nu som alla har en väldigt stor rivalitet mot Toronto i Buffalo, Boston och nu Ottawa. Så det har varit olika anledningar till det, men det har alltid varit en extra krydda i mötena mot dem, säger Ullmark till hockeysverige.se under en pressträff med svensk media och jämför derbykänslan med det han som modoit upplevde under sin tid i Örnsköldsvik.

– Det är alltid roligt (att möta Toronto). ”The Battle of Ontario” är det närmaste man kommer ”Slaget om Västernorrland” för en själv när man växte upp med MoDo och Timrå. Varför ska man inte njuta av möjligheten att spela sådana matcher? Det finns den del historia bakom det så jag tycker att det ska bli fantastiskt kul.

Mats Sundin gjorde det till en vana att plåga Ottawa Senators i Stanley Cup-slutspelen tidigt på 00-talet. Foto: AP Photo/Jonathan Hayward

Linus Ullmark hyllar William Nylander: ”Toppspelare i världsklass”

Om slutspelshistorien inte är smickrande för Senators har den här säsongens facit mot Maple Leafs varit desto roligare. Ullmarks gäng gick nämligen segrande ur samtliga tre möten med Leafs under grundserien. Det tycks med andra ord finnas en formel för hur man lyckas stänga ned det högoktaniga motståndet med stjärnor som Mitch Marner, Auston Matthews, John Tavares och förstås William Nylander.

– För vår del gäller det att göra vad vi lyckades med under säsongen, neutralisera dem så gott det går, menar Ullmark. Det kommer inte att kunna gå till hundra procent, det kommer vara tillfällen när de bryter sig igenom eller skapar egna chanser. Men vi kan inte ge dem alltför mycket gratis, det blir otroligt viktigt för oss när man möter ett så pass farligt, offensivt lag.

William Nylander är av förklarliga skäl den Torontospelare som Ullmark är mest bekant med. De var lagkamrater i MoDo mellan 2013 och 2015 innan de båda försvann till Nordamerika. Sedan dess har deras vägar även korsats i landslaget, så sent som i februari i 4 Nations Face-Off.

Ullmark är full av beundran för motståndaren, som avslutade grundserien med 45 mål och 84 poäng på 82 matcher.

– ”Wille” är en toppspelare i världsklass i sig, en stand-out-spelare även i ett stjärnspäckat lag som Toronto, säger han och förklarar landsmannens storhet:

– ”Wille” är en otroligt komplett spelare. Han är inte en- eller tvådimensionell, han är tredimensionell i sitt spel. Det är inte bara skottet, blicken eller passningarna, utan det är mer än bara så. Han är ett hot över hela banan och det är det som utmärker honom jämfört med andra spelare i ligan, att han är den där kompletta spelaren som han är.

Men att möta Nylander är också en utmaning som Linus Ullmark uppskattar.

– Jag tycker att det är extra motiverande och inspirerande att spela mot spelare som är av den kalibern. Det är de matcherna som är roligast att vinna och spela, säger han.

Linus Ullmark och William Nylander tillsammans i MoDo 2014.

Foto: Jonas Forsberg / BILDBYRÅN

Ottawa Senators första slutspel sedan 2017

Oavsett hur det går i slutspelet har säsongen varit ett fall framåt för Ottawa Senators. När man kvalificerade sig för kampen om Stanley Cup var det första gången sedan 2017 laget lyckades med det. Linus Ullmark tycker sig märka av det hos invånarna i hockeyfästet.

– Jag är inte ute och snurrar på stan alltför mycket, men de gånger jag varit det har det varit positiva reaktioner och väldigt många glada människor som tackar en för det arbete vi lagt ned och slitet vi gör på plan. Det märks att det är en hockeystad i sig och då kanske det märks lite mer på fanbasen i sig när man missat slutspel många år i rad och nu lyckas ta sig dit igen.

Ullmark kom till Ottawa från Boston Bruins i en trejd inför säsongen. Han förlängde snabbt sitt kontrakt med sin nya klubb till 2029. Första säsongen med Senators har varit övervägande positiv, bortsett från skadeuppehållet kring jul och framåt, då han missade en dryg månads spel med ryggbesvär. Någon rubrik på säsongen vill han inte sätta ännu – eftersom det bästa fortfarande finns framför honom.

– Jag sätter oftast betyg efter att ha rättat alla svaren, ler Linus Ullmark. För min del är det mycket kvar av säsongen. Jag brukar göra en utvärdering när sista matchen är spelad. Men man kan vara glad för det vi åstadkommit, för det var ett av målen vi hade att ta oss till slutspel. Det är en väldigt positiv grej i sig, men för att göra en slutlig utvärdering får man göra när man spelat sista matchen.