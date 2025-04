Därför valde supertalangen Brynäs

15-åriga supertalangen Ebba Hesselvall har gjort sitt klubbval i SDHL.

Hon ska spela i Brynäs från och med nästa säsong.

– Redan från första dagen jag var där kändes Brynäs, säger Hesselvall till hockeysverige.se.

Ebba Hesselvall berättar om flytten till Brynäs IF. Foto: Ronnie Rönnkvist

SÖDERTÄLJE (Hockeysverige.se)

Ebba Hesselvalls säsong i NDHL med Södertälje har varit imponerande. Under sina 17 matcher har hon svarat för 20 mål och totalt 44 poäng. Hon var även nere i juniorlaget och skyfflade in 37 mål på 14 matcher. Hon slutade dessutom trea i Sveriges interna poängliga under U18-VM. Under lagets sex matcher svarade hon för två mål och totalt fyra poäng. Då ska vi ha med oss att hon fortfarande bara är 15 år.

Nu är tiden i SSK över – för den här gången. Från och med säsongen 2025/26 kommer Ebba Hesselvall spela för Brynäs.

– Redan från första dagen jag var där kändes Brynäs bäst både med ledare, spelare och Erika (Grahm). Både på och utanför isen tog dom emot mig väldigt bra, berättar nyblivna Brynäsaren då hockeysverige.se träffar henne i sin gamla hall, Scaniarinken, för en intervju.

Ebba Hesselvall är klar för Brynäs IF

Vilka förväntningar har du på tiden i Brynäs?

– Att jag ska få komma till en lite större klubb som utvecklar spelare väldigt bra. Också för att jag ska få en bra utveckling och tre bra år.

Vad vet du om Brynäs som klubb?

– Att det är ett bra och ganska ungt SDHL-lag. Brynäs tar in unga talanger som dom sedan jobbar väldigt hårt med.

Till nästa säsong ska Hesselvall flytta upp till Gävle. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det blir dessutom, såklart, första gången Ebba Hesselvall ska bo själv, vilket hon ser fram emot.

– Det kommer bli jättebra, så det klarar jag nog.

Bra på att laga mat?

– Nej… (skratt)

Har du någon favoriträtt du fixar att laga?

– Jag gillar haloumi och pasta.

Har gjort succé i Södertälje

Känner du dig redo att ta dig an SDHL redan nu?

– Klart att det är ett stort steg, men jag tror att jag kommer komma in i det ju mer tiden går och jag tränar laget. Största omställningen blir nog farten och skickligheten hos spelarna.

I höstas var Hesselvall helt dominant i TV-pucken med 20 mål och 29 poäng på sju matcher. Foto: Sara Damne/Bildbyrån

Ebba Hesselvall spelade nyligen med Södertälje mot HV71 som spelar i SDHL.

– Det var en väldigt stor skillnad, vilket man kunde se på resultatet i första matchen (0-6). Vi kom in och var inte riktigt med på den nivån. Farten var en stor skillnad och man märkte att spelarna i HV71 tänkte på ett annat sätt.

– Inför andra matchen kom vi in i det lite mer och spelade som ett lag. Den matchen var mycket bättre efter att vi kommit in i det lite mer. Där hade vi spelet i andra och tredje perioden, men räckte tyvärr.

Är nästa steg efter tre säsonger i SDHL att åka över till college?

– Det är något jag strävar mot och hoppas på kommer i framtiden.

Hur ser du tillbaka på din säsong i Södertälje?

– Jag tycker att det varit en bra säsong där jag haft stora utvecklingskurvor. Jag har utvecklats mycket tack vare förutsättningarna jag har fått här i Södertälje. Fått spela i damlaget, men även i damjuniorlaget och tränat med olika lag i klubben.

Vad har du utvecklat mest under säsongen?

– Min spelförståelse och farten.

Trots sin ringa ålder var Hesselvall poängbäst i Södertälje under kvalspelet. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Hoppas få spela U18-VM igen

Södertälje gjorde för övrigt en mycket fin säsong och tog sig hela vägen upp till kval till SDHL där alltså HV71 blev för svåra.

– Vi har gjort en bra säsong. Synd att vi inte tog oss hela vägen, men vi gick obesegrade fram till matcherna mot HV71, så jag är nöjd med laget.

Hur ser du på nivån i NDHL jämfört med SDHL?

– Såklart att det är skillnad, men jag skulle ändå säga att NDHL är en bra start för alla att komma in i det för att sedan ta klivet upp.

Ebba Hesselvall debuterade under säsongen, som 15-åring, i U18-VM.

– Såklart att det var väldigt betydelsefullt för min utveckling. Eftersom dom flesta där redan var på SDHL-nivå fick jag känna på hur det var ett spela med dom.

– Vi gjorde en bra turnering. Sedan blev inte resultatet som vi ville och det slutade inte vår väg, men jag är ändå nöjd med vad vi gjorde på isen.

Vilka erfarenheter tar du med dig från den internationella hockeyn?

– Att ge allt hela tiden. Matcherna går inte att spelas om så man måste göra allt man kan i sunden för att det ska bli som man vill.

Hur sugen är du på att spela U18-VM igen?

– Riktigt sugen, avslutar Ebba Hesselvall med ett leende.