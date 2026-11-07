Ny succé för Småkronorna – tredje raka segern

Thomas Paananen och Loui Eriksson fick jubla igen.

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Under sensommaren spelade Småkronorna i Hlinka Gretzky Cup vilket blev en tuff turnering ur blågul synvinkel. Den här veckan har U18 -killarna jagat revansch under en femnationsturnering som spelas i Schweiz. Sverige inledde då turneringen med en 3-1-förlust mot USA. Därefter tog landslaget en övertygande 6-0-seger mot värdnationen Schweiz och följde upp det med att besegra Tjeckien med 4-2 .

I dag avslutar Småkronorna turneringen med ytterligare en 4-2-seger.

Sverige fick en drömstart i matchen mot Finland då Almtunas William Pecirep spräckte målnollan i första perioden assisterad av Alexander Thunblom (HV71) och Isac Pagels (Malmö). Strax efteråt fick Småkronorna spela powerplay och då small det igen för 2-0. Den här gången var det ett Djurgårdssamarbete där Dorian Eklund Aspe blev målskytt efter assist av DIF-kamraten Oliver Sundberg samt backen Yelverton Lindberg Stéen (Växjö).

Småkronorna kan vinna turneringen – efter tre raka vinster

I början av andra perioden kom ytterligare ett powerplay-mål av Sverige. Det var Loui Karlsson (Leksand) som blev målskytt för 3-0 sedan Nils Valfridson (HV71) och Dorian Eklund Aspe stått för assisten. Därefter kom Finland dock tillbaka och skapade spänning i matchen.

Finland reducerade två gånger om och ställningen var 3-2 inför tredje perioden. Där kunde Småkronorna, med målvakten Markus Brodén (Malmö) i spetsen, hålla emot och vinna med 4-2 sedan Tom Bjurman (Färjestad) blivit målskytt i tom kasse.

Småkronorna vinner alltså tre av fyra matcher under turneringen i Schweiz och har fortsatt chans på turneringssegern. Turneringen kommer att avgöras under söndagen, trots att Sverige har spelat klart. Småkronorna plockade nio poäng medan Finland och USA, som spelar i morgon, båda står på sex poäng. Det skulle alltså kunna bli målskillnad som avgör då alla tre lagen kan hamna på nio poäng efter söndagens avgörande matcher.

Sverige – Finland 4–2 (2-0,1-2,1-0)

Sverige: William Pecirep, Dorian Eklund Aspe, Loui Karlsson, Tom Bjurman.

Finland: Joakim Torvinen, Juuso Fredrikson.