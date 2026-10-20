Storlöftets succé – prisas av ligan

Via sin hemsida meddelar den kanadensiska juniorligan OHL att London Knights svenske storlöfte Marcus Nordmark utsetts till ligans bästa spelare den gångna veckan.

18-åringen, som i somras lämnade Djurgården för spel i London, noterades för sex poäng fördelat på två mål och fyra passningspoäng på tre segermatcher under den gångna veckan.

Forwarden har således börjat varva upp i sin nya klubb, där han inledde säsongen med att göra en poäng på de fyra första matcherna i OHL. Totalt står han nu noterad för sju poäng (3+4) på sju matcher.

Draftades i förstarundan i somras

Nordmark valdes i förstarundan av Anaheim Ducks i sommarens NHL -draft, där han gick som 28:e spelare totalt och skrev kort därefter även NHL-kontrakt med Ducks . Sommaren dessförinnan lade London Knights beslag på hans rättigheter i den kanadensiska juniorligan genom att välja honom i CHL:s importdraft som 180:e spelare totalt.

Nordmark är fostrad i IFK Täby och flyttade till Djurgården som U17-spelare. Förra säsongen fick talangen chansen i åtta SHL-matcher med klubben, där han noterades för en poäng. Den här säsongen är 18-åringen högaktuell för en plats i den svenska JVM-truppen och producerade i somras sex poäng (1+5) på tre matcher för Juniorkronorna.