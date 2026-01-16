Här är den historiska första Future Team-truppen

Världsunika landskamper väntar i Vierumäki, Finland.

Här är Sveriges första Future Team-trupp, ett landslag som ska minska klyftorna mellan tidigt och sent biologiskt mogna spelare.

– Future Team gör att vi behåller fler spelare i systemet, vilket förhoppningsvis minskar risken att vi misstar fysisk mognad för att vara potential, säger John Lind, forskningsansvarig på Svenska Ishockeyförbundet.

Filip Leijonhielm och Eric Larsson är med i truppen. Foto: Bildbyrån



Det är snart dags för första landskamperna för det nya Future Team-landslaget. Ett projekt som inspirerats av fotbollen, där spelare som är sent biologiskt mogna får spela högkvalitativa landskamper. Detta för att minska klyftorna i landslagschanser mellan tidigt och sent biologiskt mogna spelare.

På sikt är det meningen att dessa spelare ska få lika möjligheter till högkvalitativa matcher mot deras motsvarigheter i andra land. Därmed vill man öka sannolikheten för spelarna att nå sin fulla potential.

Förbundskaptenen Nils Ekman har nu tagit upp sin trupp för Team 16 herr, där spelare från stora delar av hockeysverige har fått plats. I den historiska första turneringen reser man till Vierumäki, som är klassisk hockeymark för finnkamper speciellt på ungdomsnivå.

Förbundskaptenen har sett fram emot att se hur det kommer att spela ut sig i praktiken.

– Jag ser verkligen fram emot samlingen och matcherna, och det ska bli intressant att följa hur den här gruppen tar sig an internationellt motstånd och vilken utveckling det kan leda till, säger Nils Ekman i ett pressmeddelande.

Tidigare har John Lind, forskningsansvarig på Svenska Ishockeyförbundet uttalat sig i frågan.

– Vi vet att två individer i samma kronologiska ålder kan skilja fem år i biologisk ålder, vilket är en avgörande faktor vid selektioner. Future Team gör att vi behåller fler spelare i systemet, vilket förhoppningsvis minskar risken att vi misstar fysisk mognad för att vara potential, säger han.

Så spelas den historiska turneringen

Just finnkamper i triss är det som väntar det svenska laget.

I dagarna tre möter man Finland tre gånger mellan 23 och 25 januari, så det är redan nästan helg som det går av stapeln.

Nedan följer spelschemat.

Fredag 23 januari 17.30: Finland – Sverige

Lördag 24 januari 16.00: Sverige – Finland

Söndag 25 januari 11.00: Finland – Sverige

Här är svenska Future Team-truppen

Målvakter:

1. Neo Eriksson

35. Ivar Larsson

Backar:

2. Charlie Johansson

3. Leo Ranneberg

6. Theo Lindquist

7. Frans-Martin Högberg

9. Vigor Davidsson

20. Samuel Boumedienne

25. Vincent Lundberg

Forwards:

11. Jacob Kumpula Nordin

13. Måns Brendheden

15. Timothy Ebenhag

16. Emil Thörn

17. Kevin Zaugg

18. Filip Leijonhielm

19. Eric Larsson

21. Leo Lotfi

22. Tom Persson

23. Alexander Myrentorp

26. Emil Ronnemo

27. Oliver Tammiletho

29. Leon Celius