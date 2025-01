09:ornas nya trupp – 14 (!) nya spelare får chansen

Nils Ekman gör om rejält i Team 16-truppen. Hela 14 nya spelare får chansen jämfört med senast.

Nils Ekman har tagit ut en ny trupp. Den innehåller bland annat Douglas Johnsson och William Olofsson. Foto: Bildbyrån.

I december spelade det nya Team 16-landslaget, som består av spelare födda 2009, sina första landskamper. Det blev en seger och två förluster mot Finland.

Nu har förbundskapten Nils Ekman tagit ut en ny landslagstrupp – och då får 14 nya spelare chansen jämfört med senast.

– 2009 är en ålderskull där det finns väldigt många potentiellt framstående spelare. Vi behöver alltså ge många spelare chansen att spela internationellt, då den ishockeyn ställer utökade krav på vissa beteenden i spelet, säger han i ett pressmeddelande.

Sverige spelar fyra matcher på fyra dagar mellan den fjärde och sjunde februari. De tar sig an Schweiz, Slovakien, Tjeckien och Finland. Femnationsturneringen spelas i Schweiz.

Målvakter

1. Fabian Salasca Nääs, IF Björklöven

30. Vilmer Salén Forsberg, Södertälje SK

Backar

3. Elliot Lahtinen, Brynäs IF

5. Wilmer Bergström, Växjö Lakers HC

6. Alfred Mix, Leksands IF

7. Douglas Johnsson, Skellefteå AIK

8. Olle Törnqvist, Örebro HK

20. Tom Bjurman, Färjestad BK

25. Jesse Suopanki, Luleå HF

Forwards

10. Simon Karlsson, Brynäs IF

11. Oskar Mivell, IFK Täby HC

12. Wille Andersson Jöhnk, Lidingö Vikings HC

13. Lexus Lidmo, Enköpings SK HK

14. Milan Sundström, MoDo Hockey

15. Vilgot Nygren, Färjestad BK

17. William Olofsson, SDE HF

18. Olle Zetterstedt, Frölunda HC

19. Loui Karlsson, Leksands IF

21. Filip Wahlén, Örebro HK

24. Noel Nord, Leksands IF

27. Sigge Larsson, IF Malmö Redhawks

28. Alexander Thunblom, HV 71