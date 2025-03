Undviker fiasko – i jakten på allsvenskan

Tyresö/Hanviken undviker 0–3 i matcher och fiasko i slutspelet.

Det topprankade laget i Hockeyettans slutsel vann med 2–1 mot Halmstad under måndagen.

Mika Ounasvuori och huvudtränaren i Tyresö/Hanviken, Anders Hultin. Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist.

Efter 40 poäng på 18 matcher i AllEttan Södra gick ett topprankat Tyresö/Hanviken in i slutspelet för att gasa vidare mot Hockeyallsvenskan, men efter två raka förluster på hemmaplan fick man kniven mot strupen redan under måndagen.



Det där tredje mötet med bottenrankade Halmstad Hammers som, vid förlust skulle kunna avsluta säsongen för stockholmsklubben, slutade dock med en 2–1-seger.



Efter en mållös förstaperiod spräckte tidigare DIF-junioren, Mika Ounasvuori, nollan för Felix Tengvall. 1–0 stod sig sedan in i den tredje perioden där Sebastian Frantz kunde utöka till 2–0 i powerplay. Halmstad kämpade för att ta ikapp innan slutsignal, men fick endast in 1–2 bakom August Hedlund – med 40 sekunder kvar. Bortalaget höll sedan ifrån och matchserien reducerades till 1–2.



– Vi har nog högre ambitioner än vad folk tror. Om vi skulle gå upp i Hockeyallsvenskan och dom pengarna som behövs där… Resan dit lämnar vi där hän, men ambitionen har vi, har Tyresö/Hanvikens huvudtränare, Anders Hultin, tidigare berättat för hocekysverige.se.



Möte nummer fyra spelas redan imorgon, tisdag 11 mars. Halmstad Hammers är återigen hemmalag.