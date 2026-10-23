MJÖRNBERG: Ett långfinger redan innan matchen har spelats

Ikväll möts Troja-Ljungby och Karlskrona i en match som kan säga väldigt mycket om säsongen. Vi snackar två ex-allsvenskar som ska vara topprivaler i Hockeyettan och som har supportrar som kräver mycket.

Ett Karlskrona som utan att spela sin bästa hockey har visat upp en imponerande stabilitet och hittat vägar till segrar åker till SP Arena för att möta ett desperat hemmalag som hackat inledningsvis och står på randen till en kris.

Som upplagt för en riktigt häftig fight och nu höjs temperaturen ytterligare.

Troja-Ljungby har haft det riktigt kämpigt på backsidan. Gustav Berglund har inte spelat på hela säsongen, Kasper Hagberg saknades senast mot Mjölby på grund av en lättare skada och i nämnda match delade Sebastian Ehrenflod ut en tackling som fick honom avstängd i fyra matcher. Det är tunt och klubben har inte gjort någon hemlighet av att man jagar backar att förstärka med.

Karlskrona å sin sida sitter ganska lugnt. Visst, man har haft Emil Saramaa Larsson nyckelbensskadad hela säsongsinledningen, men har en numerär man klarar sig med och behöver inte ha någon som helst panik.

Tidigare under hösten har Troja vänt sig till Rögles U20 för att lösa backsituationen (och haft målsuccén Edwin Myrestam med sig i några matcher), men inför kvällens match är det istället Karlskrona som smörat upp skåningarnas gunst och dubbelregistrerar en back därifrån. På papperet mer för att man kan än för att det finns ett skriande behov på samma sätt som i Ljungby.

Vad som gör det ännu mer uppseendeväckande?

Backen ifråga råkar vara Colin Törnkvist . Yngre bror till Troja-tränaren Tobias Törnkvist .

Det är så klart inte gjort med flit, men i rådande situation kan man inte se det som så mycket annat än ett blekingskt långfinger mot motståndaren redan innan matchen har spelats.

Förhoppningsvis sätter det extra fyr på kvällens tillställning.

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Ett annat toppmöte och en annan lite häftig story kommer vi uppleva mellan Mariestad och Vita Hästen ikväll.

Som om det inte räcker med att båda gängen radat upp stabila insatser och segrar i inledningen av säsongen bytte Hockeyettans för närvarande hetaste spelare från den ena till den andra klubben inför den här säsongen.

Alexander Lundman fick inte det bud han ville från moderklubben Vita Hästen inför den här säsongen och lämnade till supportrarnas stora förtret istället för en möjlighet i Mariestad.

Där har han skjutit tio mål på sina sex första tävlingsmatcher varav totalt nio på de fyra senaste.

Vad är oddsen på att han sänker moderklubben ikväll?

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Fredag betyder ett ordinarie podcast-avsnitt i den ordinarie feeden och imorse dundrade jag och maestro Skoglund ut ”#437 En vacker dag går de upp ” där vi snackar om avstängningsbryderier, beslutet kring den avbrutna matchen, ännu en inställd match, risken med tjusigt vita dräkter, den uppskattade kommentatorn som petas, dubbelt Wiberg i Sundsvall, KHKs förmåga att hitta vägar till segrar i jämna matcher, Boro/Vetlandas stabilitet, de som är obesegrade på bortaplan, Tingsryds karbonkopia, krisstämpeln, målfirarattackerna, centerns skadeelände, frågetecken kring utsatta målvaktssituationer, två lag som vägrade spela försvarsspel, keeperns förvåning, stjärnan som bär sitt lag och en hel del annat. Ni hittar avsnittet här .



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Trevlig helg!