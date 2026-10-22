Glädjebeskedet: Stjärnan redo för comeback

Nolan Stevens är redo för comeback för Södertälje.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildyrån

Södertälje tycks ha prickat formen i HockeyAllsvenskan . Efter en lite knackig start har SSK lyft i tabellen och under onsdagskvällen vann laget med 3-0 hemma mot BIK Karlskoga . Därmed har Södertälje tagit poäng i sju raka matcher, med sex vinster under poängsviten.

I morgon reser SSK ner till Småland för en bortamatch mot Nybro Vikings i jakten på att förlänga serien. Under torsdagens träning saknades dock ett flertal spelare. Nu ger tränaren Andreas Johansson en uppdatering om läget i truppen,

– Daniel Norbe spelar i morgon, Joni Ikonen spelar i morgon, Tarun Fizer är det oklart om i morgon. Daniel Muzito-Bagenda spelar i morgon. Love Härenstam är med, sedan får vi se om han står eller inte, säger "AJ" till Länstidningen Södertälje .

Tarun Fizer saknas – men Nolan Stevens gör comeback för SSK

Tarun Fizer klev av med en skadekänning i gårdagens vinst mot Karlskoga. SSK räknar nu med att kanadensaren missar fredagens möte med Nybro.

– Ingen allvarlig grej. Vi tog av honom efter två perioder, men det var vårt beslut att inte förvärra det. Det är någon typ av bristning. Den här tiden på året tar vi inga risker. Så, det blev en ut och en in, säger Andreas Johansson till LT.

"En ut och en in". Det innebär att Södertälje också får tillbaka lagkaptenen och stjärnan Nolan Stevens som tränade för fullt under torsdagen.

Det var i toppmötet med MoDo sjunde oktober som Nolan Stevens utgick med en skada för Södertälje. Stevens har därefter missat fem raka matcher men efter två veckors frånvaro är SSK-kaptenen nu redo för comeback igen. Han väntas kliva in i förstakedjan tillsammans med Carter Souch igen, dock är det alltså osäkert om Tarun Fizer kommer till spel eller om Stevens och Souch får en annan tredjelänk i kedjan.