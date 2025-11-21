Skadesmällen: Blir borta länge

Albin Lundin klev av segermatchen mot Almtuna i onsdags.

Nu blir Björklövens nyckelcenter borta till juluppehållet.

En underkroppsskada kommer att hålla Björklövens nyckelcenter Albin Lundin borta från spel den närmaste tiden.

Via sin hemsida meddelar den allsvenska serieledaren att prognosen just nu är att Lundin blir borta fram till juluppehållet i december.

– Tråkigt för oss och tråkigt för Albin. Vidare undersökningar väntar. Förhoppningen är att han ska kunna vara tillbaka i spel efter juluppehållet, säger sportchef Per Kenttä till sajten.

Spelar tio matcher fram till juluppehållet

Fram till den perioden spelar Björklöven tio matcher, innan man ställs mot Östersund på hemmaplan i en mellandagsmatch den 27 december.

Albin Lundin värvades in till Umeålaget från regerande svenska mästaren Luleå inför den här säsongen. På 19 matcher i har 29-åringen producerat tio poäng fördelat på fyra mål och sex assist.

Source: Albin Lundin @ Elite Prospects