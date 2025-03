Oron i DIF – vid avancemanget: ”Något som stör”

Djurgården är klara för semifinal efter 2–1 och 4–0 i matcher.

En viss oro fanns dock kring stockholmslaget och Marcus Krüger.

– Vi hoppas att det inte är någon allvarlig skada, utan en säkerhetsåtgärd, säger TV4:s Per Svartvadet.

Marcus Krüger. Foto: Bildbyrån/Emma Wallskog.

4–3 (ÖT), 3–1 och 3–2 (ÖT).



Det var resultaten som tog Djurgården till chansen att slå in matchbollen i lördagens fjärde kvartsfinalmöte mot Mora. Och kanske var det även de jämna siffrorna som gjorde att Mora inte hade gett sig helt när pucken släpptes. Redan i fjärde minuten kom nämligen 0–1 för hemmalaget.



– Helt okej. Vi viste att de skulle komma ut hårt. Det är deras sista chans. Se till att lås spisen och gör rätt grejer så är det klart sen, säger Linus Klasen till TV4 efter första perioden.



DIF-stjärnan hade kvitterat inom en dryg minut av första perioden och gett stockholmslaget chansen att säkra avancemang i de två följande perioderna. Precis detta gjorde man.



Tyler Kellehers 2–1-mål sent i andra perioden kom i powerplay och blev till slut även det matchavgörande målet då Mora inte lyckades med sin sista push i tredje.



4–0 i matcher var ett faktum.



– Det är som slutspel ska vara. Varenda match har varit tajt. Samtidigt handlar det om att vinna och vi lyckas göra det fyra gånger. Jag är grymt glad just nu, säger Ludvig Rensfeldt till TV4 och fortsätter om serien:

– Jag tycker att vi är det bättre laget i alla fyra matcher. Sen har de haft ett grymt målvaktsspel. Vi har malt ner dem till slut.



Krüger saknades i tredje: ”Vi hoppas”

Segern kom dock inte helt utan oro för Djurgården.



När pucken släpptes för tredje perioden fanns nämligen en viss Marcus Krüger inte med på isen.



– Vi hoppas att det inte är någon allvarlig skada, utan en säkerhetsåtgärd, säger TV4:s expert Per Svartvadet i sändningen.



Kaptenen gjorde inga minuter under sista 20, men fanns med i båset och firade sedan avancemanget till semifinal med sina lagkamrater på isen.



– Jag vet inte om man ska vara så orolig. När han inte tar de här viktiga teckningarna i slutet så är det klart att det är något som stör, säger Svartvadet om den möjliga säkerhetsåtgärden.



När DIF-tränaren Robert Kimby sedan tog emot mikrofonen viftade han bort det hela.



– För att andra ska få chansen också. Det kan inte bara vara Krüger där ute, skämtar Kimby i TV4 och fortsätter:

– Han kunde inte spela i sista bara. Nu har vi lite dagar att slicka såren så det ska inte vara några problem till när vi kör igång igen.



Kimby menar även att han räknar med Patrick Thoresen till semifinalserien. Detta trots att han saknades så sent som i match fyra mot Mora.