Omark till Boden? ”Han är hjärtligt välkommen”

Linus Omark ryktas till Södertälje SK via monsterbud.

Samtidigt öppnar Bodens HF sina armar för SM-guldvinnaren.

– Givetvis är han välkommen att komma och träna med oss, säger klubbens Markus Sammeli till NSD.

Linus Omark firar SM-guldet. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Tidigare under tisdagen uppgav Hockeynews att Södertälje lagt fram ett monsterbud till Linus Omark på 500 000 kronor i månaden. En lön som skulle göra honom till en av de bäst betalda någonsin i Hockeyallsvenskans historia. Nu kommer nya uppgifter kring SM-guldvinnaren i Luleå.



NSD skriver nämligen att den 38-årige stjärnan kan komma att träna med Hockeyettan-laget Bodens HF.



– Han känner några i vår sportgrupp och han vill nog komma i form. Givetvis är han välkommen att komma och träna med oss, säger Bodens ordförande Markus Sammeli till tidningen och fortsätter om en eventuell lösning även därefter:

– Vi har väl ingen koll på vart han är på väg – men åker han ingenstans så är han välkommen att stanna även om det är en utopi såklart. Den lönebilden han ligger på är hela vår budget så det är orimligt att ens tro att det skulle kunna bli verklighet.



Sportgruppen i Boden består bland annat av tidigare Luleå-spelaren och Stanley Cup-vinnaren Niclas Wallin.



– Att en av Sveriges skickligaste spelare skulle komma och träna med oss gynnar inte bara de yngre spelarna. Alla i laget oavsett ålder skulle ha att lära sig av en av de skickligaste offensiva spelarna i Sverige, säger Bodens tränare Robert Bergdahl till NSD och fortsätter:

– Vi ska snart gå igenom powerplay och där skulle han säkert ha mycket att komma med. Det skulle vara jättekul för oss alla om han skulle träna med oss.

Omark: ”Jag är jobbsökande”

Linus Omark lämnade Luleå efter SM-guldet 2025, men har under senare tid ryktats flitigt till just SSK. Själv har han dock inte haft mycket att säga om det hela.



– Jaså? Jag vet ingenting. Jag har inte ens pratat med min agent vilka som är intresserade och inte. Jag är jobbsökande nu, vi får se. Jag tränar på för fullt, vi får se om det blir något eller inte. Jag vet inte mer än dig just nu, har han tidigare sagt till Expressen.