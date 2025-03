Nya isproblem – matchen uppskjuten: ”Sprickor”

Isproblem i grundseriens sista match i hockeyallsvenskan, isproblem i slutspelets första.

Sprickor upptäcktes i Västerås ABB Arena Nord inför måndagens åttondel mot Mora.

Foto: TV4/skärmdump.

Inför Moras sista grundseriematch hamnade isen i fokus efter att ett hål upptäckts strax inför nedsläpp. I TV4 visade sedan bilder på när Tingsryds Emil Cederlund värmde upp precis samma ställe och ett ”misstänkt sabotage” utreds nu av förbundet.



Idag, när Mora skulle kliva in i slutspelet, sköts matchstartarten upp efter nya isproblem.



– Man har varit ute en stund efter att man spolande den. Ni ser, det är en del sprickor. Just nu håller man ett möte för att diskutera hur man kommer ta sig vidare, och om och när matchen kan starta, säger TV4:s kommentator Stefan Klemetz i sändningen.



Den nya matchstarten som meddelades för åttondelsfinal ett i Västerås, blev 19.30. Samtidigt kallades återigen en brandsläckare in för att kyla ner isen. Denna gång i ABB Arena Nord. Inom kort kom det nya beskedet om matchstart 20.00 och burop hördes från läktarna.



Till slut släpptes pucken.



– Det är skillnad helt klart, det tycker jag att det blir. Det som är tur är att det är lika för alla. Jag tror alla känner det, att det är lite annorlunda här i början av matchen, hur kroppen svarar. Nu är vi gång, säger Västerås Jimmie Jansson Lorek till TV4 efter första 20.



Matchen pågår!