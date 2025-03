Ilskan – i nattrysaren: ”Det där ska inte hända”

En timmes försening och fem perioder.

Mora avgjorde första åttondelsmötet med Västerås i minut 83 (!).

– 59 minuter och 40 sekunder blir jävligt bra. Sen… säger VIK-kaptenen, Konstantin Komarek till TV4 i 1–2-matchen.

Johan Persson och Konstantin Komarek. Foto: Bildbyrån och TV4.

Efter att sprickor upptäckts i isen dröjde nedsläppet en timme i måndagens första åttondel mellan Västerås och Mora.



– Lång väntetid, men kul att vi kunde komma igång. Det finns inte mycket att göra egentligen. Det är bara att vänta och vänta, och sen försöka få en nytändning. Vi viste inte riktigt när matchen skulle börja, sade Moras Ludvig Levinsson till TV4 efter fösta perioden.



Det som följde väntan var en målsnål historia där 0–0 stod sig hela vägen in i minut 35.



– Det är skillnad helt klart, det tycker jag att det blir. Det som är tur är att det är lika för alla. Jag tror alla känner det, att det är lite annorlunda här i början av matchen, hur kroppen svarar. Nu är vi gång, sade även Västerås Jimmie Jansson Lorek till TV4.



När målet till slut kom var det Carl Jakobson i VIK som fick jubla. Forwarden hade lämnats helt ensam framför mål och kunde peta in pucken bakom Topias Leinoen i Mora-buren.

Avgjorde nattrysaren – i minut 83 (!)

Dramat uteblev dock inte i den sena matchen.



Trots blockerat skott och chans till att rensa fick nämligen Moras Martin Johnsen chansen att trycka in pucken i sista minuten. Leinoen hade lämnat sin bur och Johan Persson hade tagit ytan intill VIK-målet. Just där slog han även till med 34 (!) sekunder kvar att spela av matchen. 1–1 var ett faktum och förlängning väntade – precis som när Västerås klämde sig vidare till slutspel i grundseriens sista omgång.



– 59 minuter och 40 sekunder blir jävligt bra. Sen… det där ska inte hända. Vi ska ta det i overtime, men det svider lite just nu så här två, tre minuter efter, säger den irriterade VIK-kaptenen Konstantin Komarek till TV4 och fortsätter:

– Mål är mål, det är skitsamma. Vi går vidare. Jag tycker att vi för spelet, är mer fysiska än dem, åker mer skridskor, har mer målchanser. Jag tycker att vi är det spelförande laget. Lite för dåliga i sista avgörande passningen, men annars tycker jag att vi gör en jättebra match hittills.



Det dröjde sedan till den femte perioden och minut 83 (!) innan avgörande kom. Filip Björkman blev den stora 2–1-hjälten för Mora, samtidigt som klockan slog 23.19.