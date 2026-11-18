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Peder Kyrkjeeide Översveen lånas ut till Norge igen.

Norrmannen Peder Kyrkjeeide Översveen har redan tillhört MoDo Hockey i två säsonger efter att han anslöt till klubbens J20-lag säsongen 24/25. Förra säsongen var han utlånad till norska Narvik, och inför årets säsong var förhoppningen att han skulle få ett genombrott i Modos a-lag.

– Hans säsong blev bättre och bättre, och det är ganska naturligt. Nu har man varit några år i branschen och sett hur det är att gå från juniorhockey till seniorhockey. Det får man inte glömma bort att han gjorde i fjol. Han hade en tuff första tid innan han acklimatiserade sig. Sen tycker jag att han var en av våra absolut stabilaste backar efter jul och nyår. Då, när han väl hade fått komma in i det på på ett bra sätt. På det stora hela gjorde han en jättefin resa hos oss, sa Narviks tränare Fredrik Glader till Hockeysverige i maj .

Modo lånar ut Kyrkjeeide Översveen igen

Än så länge har den unge backen haft svårt att ta en plats i Modo i Hockeyallsvenskan. Nu meddelar klubben att man lånar ut 21-åringen till Stavanger i den norska ligan.

-- Peder behöver speltid och den här lösningen är bra för alla parter. Han kommer till en bra klubb med bra möjligheter, säger sportchef Henrik Gradin.

Lånet gäller först och främst fram till årsskiftet.