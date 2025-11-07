Avslöjar: Djurgården ratade William Nylander

Djurgården hade chansen att värva William Nylander – men tackade nej. Det avslöjar tidigare sportchefen och tränaren ”Challe” Berglund i podcasten Godmorgon NHL! från Viaplay.

William Nylander kunde ha hamnat i Djurgården – men ”Challe” Berglund sa nej.

Det var när William Nylander lämnade Södertälje SK 2013 som Djurgården kom på tapeten.

I Viaplays podcast Godmorgon NHL! berättar dåvarande sportchefen Charles Berglund om ett samtal han hade med pappa Michael Nylander inför säsongen, Djurgårdens andra raka i Hockeyallsvenskan.

– Vi satt borta på Götgatan på ett fik och surrade. Då sa Micke: ”Vi skulle vilja komma till Djurgården”. Då svarade jag: ”Ja, Micke, William är välkommen men du är inte det”. ”Vad menar du?” sa han. ”Jomen han måste klara sig själv. Jag vet hur du är, du kommer att coacha honom och så har vi tränare som ska coacha honom. Det blir inget bra”

Berglund menar att Nylander senior tog det raka svaret bra.

– ”Nej men då så, då blir det inget. Jag uppskattar din ärlighet i alla fall”. Sedan gick han till MoDo i stället, säger ”Challe”.

William Nylander i toppen av NHL:s poängliga

Det gick bra för både Djurgården och Nylander den säsongen. Djurgården tog sig tillbaka till SHL efter två säsonger i Hockeyallsvenskan och Nylander gjorde så bra ifrån sig i både SHL (MoDo) och Hockeyallsvenskan (SSK och Rögle) att han draftades som åttonde spelare av Toronto Maple Leafs 2014.

Den här säsongen ser ut att kunna bli Nylanders bästa i NHL med Leafs. Han har inlett säsongen strålande med 20 poäng på elva matcher och finns med i toppen av poängligan – trots att han missat tre matcher på grund av skada.

Kan han rent av vinna poängligan?

– Inom räckhåll, absolut, säger Viaplays expert Mattias Norström i podden.

– Men jag tror ändå att han är beroende av att Auston Matthews har en bra säsong. Han har haft en liten segare start, men börjar komma i gång. Just de här poängmaskinerna, typ Draisaitl och McDavid, han kan inte dra lasset själv nu när Marner är borta.