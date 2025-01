Oskarshamn sparkar tränaren: ”Måste”

Björn Karlsson har gjort sitt i IK Oskarshamn.

Efter helgens förluster där stjärnan Carter Camper petats, får den 36-årige tränaren sparken.

– Det här är så klart inte ett lätt beslut att ta, säger sportchefen Arsi Piispanen.

Karlsson. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

När IK Oskarshamn trillade ner från SHL ställde siktet tidigt in på ett uppflyttningskamp. Nu, med 36 omgångar spelade, är man 19 poäng från förstaplatsen – efter endast fem poäng på de senaste fem matcherna.



I och med detta meddelar klubben att huvudtränaren, Björn Karlsson, som anställdes inför 2024/25, får sparken.



– Det här är så klart inte ett lätt beslut att ta men sett till den senaste tidens resultat har vi tagit beslut om att IK Oskarshamn och Björn Karlsson måste gå skilda vägar. Vi vill tacka Björn för det hårda arbete han lagt ner för IK och önskar honom all lycka framåt, säger sportchef Arsi Piispanen på klubbens hemsida.



Beskedet kommer även efter att man under söndagen förlorat mot Östersund i botten av tabellen. Precis som mot AIK i fredags var stjärnvärvningen, Carter Camper petad.



”IK Oskarshamn arbetar med att hitta en ersättare i rollen som huvudtränare för IK Oskarshamn.”, skriver klubben.