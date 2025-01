Bekräftar: Stjärnvärvningen petas

Oskarshamn plockade in honom som en stor stjärna i oktober. Nu bekräftar Arsi Piispanen att Carter Camper petas i den kommande bortaturnén.

– Det stämmer. Han får var hemma och träna med Daniel Ljungkvist, vår fystränare, säger sportchefen till Barometern.

Oskarshamns Carter Camper och tränare Björn Karlsson under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Oskarshamn och Södertälje den 6 december 2024 i Oskarshamn.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Carter Camper plockades in som en stor stjärna till Oskarshamn och är en av de största värvningarna någonsin i Hockeyallsvenskan. Inledningen av tiden i Oskarshamn har dock inte varit lysande. Och nu agerar även klubben och petar 36-åringen till helgens matcher.

Något som Arsi Piispanen bekräftar för Barometern.

– Ja, det är en petning. Samtidigt har vi en öppen dialog. Carter är inte heller nöjd. Han är ett proffs, säger sportchefen.

Carter Camper petas – inför kvällens match mot AIK

Oskarshamn möter i kväll formstarka AIK på bortaplan. En match där man alltså väljer att inte ta med sig den tidigare poängmaskinen. Inte heller på söndag när man möter Östersund kommer amerikanen att vara med.

Ett drag som man hoppas ska ge en långsiktig effekt.

– Vi gör ju det här för att få ut mer av honom. För att få större effekt. Vi flyttar fokus lite genom att göra så här. Idrotten kan vara så här ibland. Det är människor vi har att göra med.

Hur länge Carter Camper kommer att vara utanför truppen återstår nu att se. Hittills har det blivit nio poäng på 19 matcher i Hockeyallsvenskan för stjärnan. Tidigare under karriären var Camper en stor stjärna i Leksand där han under flera säsonger var en av SHL:s vassaste offensiva spelare.

Samtidigt bekräftar också Arsi Piispanen för tidningen att det är en forward på väg in i Oskarshamn. Någon som förhoppningsvis kommer att spela redan under kvällen mot AIK. Oskarshamn ligger just nu sexa i tabellen och har tappat mark på topp fyra-lagen som har stuckit iväg.