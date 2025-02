Tränaren går skilda vägar med Oskarshamn

Oskarshamn fortsätter göra tränarförändringar.

Nu står det klart att assisterande tränare Albin Blomqvist går skilda vägar med klubben.

”Klubben och Albin har kommit överens om att avsluta samarbetet”, skriver Oskarshamn på sin hemsida.

Albin Blomqvist lämnar IK Oskarshamn. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

För drygt två veckor valde Oskarshamn att sparka huvudtränaren Björn Karlsson och förra veckan klev Tero Lehterä i stället in i klubben som ny head coach.

Men IK Oskarshamn fortsätter göra förändringar i tränarstaben. Under tisdagen bekräftar klubben nämligen att de går skilda vägar med assisterande tränaren Albin Blomqvist som anslöt till IKO inför årets säsong.

”Efter den senaste tidens organisationsförändringar har klubben och Albin dock kommit överens om att idag avsluta samarbetet”, skriver klubben på sin hemsida.

Han ersätter Albin Blomqvist i Oskarshamn

32-årige Albin Blomqvist klev in till Oskarshamn inför årets säsong för att vara assisterande tränare till Björn Karlsson. Efter att Björn Karlsson fick sparken klev Blomqvist upp och tillfälligt ledde laget samtidigt som fystränaren Daniel Ljungkvist klev in som assisterande tränare. Oskarshamn meddelar att det nu också är Ljungkvist som kommer att kliva in och vara permanent assisterande tränare bakom Tero Lehterä och Ljungkvist kommer att ta över Blomqvists ansvarsområden.

Enligt Oskarshamns sportchef Arsi Piispanen är det ingen dramatik bakom beslutet och Albin Blomqvist har inte fått sparken, utan parterna har gemensamt kommit överens om att säga upp avtalet.

– Det är en överenskommelse. Det har varit en tuff säsong för Albin och det handlar lite mer om livet, inte om sporten kan man säga, säger Piispanen till Barometern-OT.

IK Oskarshamn ligger just nu åtta i HockeyAllsvenskan med 66 poäng efter 41 matcher. De har då sex poäng upp till AIK som ligger sexa och innehar den sista direktplatsen till kvartsfinal.