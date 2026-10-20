Succén: Serieledare – efter nya nollan

Jesper Myrenberg gör succé i Liiga.

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"Jag är inte dummare ... eller man kan ju läsa innantill på visa saker", sa Jesper Myrenberg när han i somras öppnade upp om att bli ersatt i Linköping HC, samtidigt som Marcus Högberg gjorde sig redo för comeback. Valet föll på Finland och Jukurit, och sedan dess har räddningssiffran blivit större och större.

Idag, under tisdagskvällen, kom den 26-årige målvaktens andra hållna nolla för säsongen.

Vasa Sport stod på andra sidan i ett möte mellan Liigas topp- och bottenskikt, och Täby- och LHC-produkten motade samtliga 22 skott. Med de poängen seglar också Jukurit upp som serieledare med en poäng marginal, och en match mer spelad.

En succéstart i Liiga för Myrenberg

Insatsen var dock inte Myrenbergs enda av denna klass. 14 av de hittills 16 spelade matcherna har stockholmaren vaktad buren, och i statistikraden går det att läsa 93,3 i räddningsprocent, samt 1.57 insläppta per match. En minst sagt stark start.

Det sista året i LHC landade Myrenberg på 89,7 över 20 framträdanden. Waltteri Ignatjew föredrogs och fick 39 chanser.

– Ju längre säsongen gick och desto mer det började pratas om det, ja då kände jag att det nog var dags att testa något nytt. Att inte bara välja det trygga och sköna utan våga utmana mig själv med något helt nytt, har Myrenberg tidigare sagt till Corren.