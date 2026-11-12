Jättesuccén fortsätter: Förre SHL-målvakten blev målskytt (!)

Mantas Armalis blev målskytt för Ilves.

Foto: MTV Urheilu/X (Skärmdump)

Mantas Armalis kunde knappast ha önskat sig en bättre höst i finska Ilves än vad han just nu upplever.

Den tidigare SHL -målvakten har storspelat mellan stolparna för Tammerfors-klubben och redan hunnit hålla sex nollor, trots att säsongen alltjämt är ung och 34-åringen bara hunnit spela 14 matcher i Liiga. Som om det inte räckte med att han håller tätt bakåt så klev Armalis även fram med offensiv produktion i gårdagens 4–1-seger mot Pelicans.

Blev historisk målskytt: "Tvekade lite"

Detta efter att han i matchens slutskede skickat pucken över hela isen och prickat in 4–1-målet i tom målbur – och samtidigt blev den första Ilves-målvakten någonsin att göra mål.

– Jag tvekade lite. Jag hade en ny plockhandske och hade inte spelat särskilt mycket med den. Kanske var det just därför jag till slut lyckades träffa nätet. Jag har haft ett par chanser tidigare, men har misslyckats varje gång. Det var skönt att äntligen få sätta dit den, säger Armalis till MTV Uutiset .

Har 95,1 procent i räddningsprocent

Armalis har spelat i Ilves sedan förra säsongen, då han anslöt till Tammerfors-klubben efter avskedet från Leksand. Under fjolårssäsongen noterades han för en räddningsprocent på 91,0 procent och tre hållna nollor på 22 matcher.

Den här säsongen står Armalis noterad för en räddningsprocent på 95,1 procent, har sex hållna nollor och har bara släppt in 16 mål på 14 matcher för Ilves.

Ilves har spelat 21 matcher den här säsongen och ligger på en andraplats i Liiga, tre poäng bakom serieledande Lukko.