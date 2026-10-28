"Spelskicklig, fantastiskt skridskoåkare, kreativitet och dansar på blålinjen" beskrivs Pontus Johansson av förbundskapten Rikard Grönborg.

SCANIARINKEN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rikard Grönborg har presenterat sin första trupp för den kommande VM-turneringen i Tyskland. I truppen hittar vi blandade namn från SHL och den schweiziska ligan som Fredrik Olofsson, Jesper Frödén och Jacob De La Rose. Grönborg har även tagit ut debutanter som kommer göra sina första matcher i den gulblåa tröjan under Nocco Hockey Games.

En av dessa är Skellefteå AIKs back Pontus Johansson som verkligen tagit kliv i sitt spel sedan han flyttade upp till Västerbotten. Förra säsongen blev han svensk mästare och vann även poängligan bland backarna i slutspelet. En förtjänad plats i första truppen enligt Grönborg.

– Jag gillar hans spel, att han hittar lösningar på allting. Han skickar signaler att han ska göra på ett sätt men gör på ett annat sätt och lurar motståndarna. Det ska bli väldigt intressant att se honom på landslagsnivå. Förhoppningsvis kommer han in med samma svansföring som han har i Skellefteå nu med högt självförtroende, säger Rikard Grönborg.

Grönborgs plan för Pontus Johansson: "En stor roll"

Innan Johansson flyttade till Skellefteå sågs han som en mer defensiv back. När poängfavoriten Jonathan Pudas skadade sig förra säsongen fick Johansson ta över rollen som point i powerplay och har de senaste året utvecklats till en av SHL:s bästa tvåvägsbackar. Nu ska han testas på Internationell nivå mot de bästa i Europa. Trots att det är Johanssons debut ska hans roll inte bli mindre än i Skellefteå, förklarar Grönborg.

– En stor roll hoppas jag. Vi har åtta backar med så var och en av dom backarna kommer bidra med sin spetskompetens. Jag hoppas och tror att han spelar som i klubblaget och han kommer få chansen till det, absolut, säger Grönborg.

Fyra debutanter i Tre Kronor: "Ett steg upp"

Denna säsongen har Johansson startat med att göra sju poäng på tolv matcher. Fortsätter det i samma fart hela säsongen kommer han slå nytt rekord i antal poäng på en säsong. Nu ska han även testas på internationell is och Grönborg vill se en Johansson, tillsammans med de andra debutanterna Melker Thelin, Viktor Lodin och Albin Sundsvik spela som de gör i sina klubblag.

– Just att dom spelar som de gör just nu i sin hemmamiljö. Nu är det ett steg upp på internationell nivå men att dom vågar spela ut och spela på samma sätt med självförtroende som de har i sina klubblag, säger han.