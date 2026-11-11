Från extraforward till glödhet: "Jätteskönt"

Michelle Löwenhielm gjorde fyra poäng mot Danmark. Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

Det går inte att säga annat än att Damkronorna fullkomligt körde över hemmanationen, Danmark, i VM. 10-0 i mål och 63-4 i skott talar sitt tydliga språk. En av Sveriges främsta spelare var Michelle Löwenhielm som svarade för ett mål och tre assist. Hon var även med i VM 2022 då Sverige slog Danmark med 3-1. Då gjordes dessutom sista svenska målet i tom kasse.

– Vi gick ut och gjorde det vi skulle. Alla gjorde en bra match. Vi kom helt enkelt ut och följde matchplanen, säger Michelle Löwenhielm till hockeysverige.se efter mötet med Danmark.

– Vi lade mycket puckar på mål och gjorde det bra tillsammans. Och hade kul tillsammans. Jag tror att det var vad det handlade om idag.

Är det ni som blivit så mycket bättre än Danmark på dom här åren eller vad tror du klasskillnaden bottnar i?

– Det är svårt att säga, men jag tycker att vi i den här matchen hade skickliga spelare med oss och, som sagt, alla gjorde sitt jobb. Vi fick in puckarna, var smarta, spelade ”backdoor”, attackerade direkt på mål, höll oss inte för mycket utanför utan gjorde det vi skulle. Vi gjorde helt enkelt en bra match idag

"Vi bara trummade på"

Ni har haft två tuffa matcher innan den här, hur var inställningen i gruppen då ni klev ut mot Danmark?

– Det var bara att fortsätta köra. Fullt ös och följa matchplanen oavsett vilket lag vi möter. Jag tycker att vi visade det är ute. Vi bara trummade på och trummade på.

Hur gick det att hålla fokuset upp då siffrorna drog i väg mot tvåsiffrigt?

– Genom att fokusera på rätt saker. Vad vi skulle göra där ute i varje byte. Då fick vi också med oss ett sådant här bra resultat.

Michelle Löwenhielm under Euro Hockey Tour i augusti.

Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån.

Gjorde succé: "Inte haft det tidigare"

Michelle Löwenhielm svarade alltså själv för ett mål och totalt fyra poäng i matchen. Detta efter att ha inlett turneringen som extraforward.

– Jag tyckte att det var roligt där ute. Jag fick absolut mer speltid och det var bra spelare jag spelade med. Jag tycker att jag hittade folk och folk hittade mig, så det var superkul, skrattar Michelle Löwenhielm som med sina poäng mot Danmark också stärkte sitt självförtroende.

– Det var jätteskönt att jag fick det flytet. Sedan måste man fortsätta jobba. Jag tror inte jag haft mulitpoäng i landslaget tidigare, så det var kul.



Nu väntar alltså Japan med start onsdag 19.00.

– Vi stänger den här matchen och sedan blir det direkt fokus på Japan-matchen. Det gäller att köra samma visa då.

Michelle Löwenhielm. Foto: Bildbyrån.

Vad vet du om japanska laget?

– Dom är snabba och ettriga, så det gäller att komma ut från start, göra det vi ska och lika bra som idag.

– Vi måste in och köra hårt, köra för varandra och alltid först göra det man ska utefter gameplanen. Backchecka, blocka skott, göra mål, vinna närkamper och allt det där. Det är vad vi ska göra och vi får inte tumma på någonting oavsett vilket lag vi möter, avslutar Michelle Löwenhielm.