Svenskens glädje – första vinsten i AHL

Samuel Jonsson fick vinna sin första match i AHL under natten.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån & Bakersfield Condors (Montage)

Efter att ha gjort succé i HockeyAllsvenskan med BIK Karlskoga säsongen 2024/25 skrev Samuel Jonsson på ett NHL -kontrakt med Edmonton Oilers och tog klivet över till Nordamerika.

Sedan han korsade Atlanten har Jonsson dock mestadels blivit fast i farmarligans farmarliga ECHL. Där hade han 91,0 i räddningsprocent och 2,38 insläppta mål per matcher över 33 framträdanden under sin debutsäsong med Fort Wayne Komets förra säsongen.

Första vinsten i AHL för Samuel Jonsson

Den här säsongen fick Jonsson också inleda i ECHL men kallades upp till AHL i slutet av oktober. Han fick hoppa in för sin första match med Bakersfield Condors 30 oktober och i söndags gjorde Jonsson sin första match från start i en 3-2-förlust mot San Jose Barracuda.

I natt nådde Samuel Jonsson ytterligare en första milstolpe med Bakersfield Condors. I natt fick 22-åringen nämligen känna på att vinna för första gången i AHL. Jonsson fick förtroendet i kassen, återigen i en match mot San Jose Barrcuda, och den här gången blev det seger. Bakersfield Condors vann matchen med 3-2 sedan Samuel Jonsson räddat 28 av 30 skott. Det var då Jonssons första seger i AHL-karriären och efteråt fick han matchpucken för att symbolisera hans första vinst.

Utsågs till HockeyAllsvenskans bästa målvakt

Samuel Jonsson kommer från Gävle och spelade juniorhockey i både Brynäs och Rögle innan han flyttade till BIK Karlskoga 2023. Efter att ha fått sin säsong spoilerad på grund av skador 2023/24 kom Jonsson tillbaka och gjorde succé under sin andra säsong i Bofors. Med sina 92,2 i räddningsprocent och 1,88 GAA över 22 matcher var Jonsson en toppmålvakt i HockeyAllsvenskan. Efter säsongens slut prisades Jonsson också som ligans bästa målvakt.

Succén ledde sedan till att Samuel Jonsson skrev på för Edmonton Oilers där han nu spelar för klubbens organisation längre ner i systemet. Det har blivit tre AHL-matcher och 34 ECHL-matcher för Samuel Jonsson så här långt.