Robby Fabbri återupptar karriären igen i AHL.

Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

Förra året gick Robby Fabbri länge klubblös innan han gjorde comeback i AHL för Charlotte Checkers. Det ledde sedan till att han återvände till St. Louis Blues där han skrev på ett NHL-kontrakt för säsongen 2025/26.

Det blev 15 matcher tillbaka i Blues-tröjan för Fabbri som sedan placerades på waivers av klubben. Det ledde till att han blev upplockad av Minnesota Wild. Fabbri kom sedan att spela sex matcher i NHL för Minnesota innan han lämnade. Därefter har 30-åringen återigen gått klubblös under hela sommaren och hösten.

Nu väljer Robby Fabbri dock att köra samma lösning som förra året. Forwarden är nämligen klar för en tryout med Hamilton Hammers i AHL, som är farmarlag till New York Islanders. Där kliver Fabbri in på ett provspel i hopp om att kunna få ett kontrakt för resten av säsongen 2026/27.

Han har sedan inlett starkt också med 0+3 på sina två första matcher med Hamilton i AHL.

Robby Fabbri vann Stanley Cup med St. Louis Blues

Robby Fabbri var en stor talang som ung och valdes av St. Louis Blues i första rundan av NHL-draften 2014. Han var sedan med och vann JVM -guld med Kanada 2015 innan han tog klivet till NHL. Fabbri gjorde succé som rookie i St. Louis med 18 mål och 37 poäng på 72 matcher 2015/16. Men sedan dess har Fabbri aldrig lyckats överträffa den noteringen som han satte som rookie.

I stället har Fabbris NHL-karriär kantats av stora skadeproblem. Han var med och vann Stanley Cup med St. Louis 2019 men spelade mindre än hälften av matcherna den säsongen. Det har blivit 463 NHL-matcher och 221 poäng för Fabbri under elva säsonger där han har spelat för St. Louis Blues, Detroit Red Wings, Anaheim Ducks och Minnesota Wild.