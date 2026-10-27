Felix Unger Sörum spräckte målnollan för säsongen.

Foto: Frank Jansky/Icon Sportswire/Alamy

Förra säsongen gjorde Felix Unger Sörum succé och blev poängbästa svensk i AHL sedan han gjort hela 66 poäng på 72 matcher. Det gjorde att han kom på en delad sjätteplats i farmarligans poängliga och med sina 49 passningspoäng kom svensken delad trea i assistligan.

Under starten av årets säsong har poängproduktionen dock inte riktigt kommit igång för 21-åringen. Han fick återigen inleda i AHL och Chicago Wolves fick då en tuff inledning med fyra raka förluster och endast fem mål framåt. Unger Sörum stod då för blott 0+1 men blev ändå uppkallad av Carolina Hurricanes och spelade tre NHL -matcher för de regerande Stanley Cup-mästarna.

I helgen blev leksingen dock nedskickad tillbaka till farmarlaget igen där han sedan gick poänglös från en 1-2-förlust mot Milwaukee Admirals efter straffar.

Felix Unger Sörum skjuter sina första AHL-mål för säsongen

Under tisdagskvällen kom dock islossningen för Felix Unger Sörum.

När Chicago Wolves tog emot Manitoba Moose i en tidig match utsågs svensken till matchens lirare sedan han legat bakom det mesta i vinsten.

Felix Unger Sörum inledde målskyttet i powerplay efter knappt nio minuters spel i första perioden. Därefter klev han återigen fram i inledningen av andra perioden och satte sitt andra mål för matchen. Det är också Unger Sörums två första mål för säsongen. Senare i mittperioden noterades han för en assist till ett PP-mål av Justin Robidas.

2+1 av Unger Sörum i en match som Chicago Wolves vann med 6-3. Därmed har Unger Sörum nu noterats för fyra poäng på sex matcher i AHL så här långt under hösten.

Han var dock inte ensam svensk om att näta i kvällens seger. I tredje perioden klev även Gabriel Seger fram och sköt sitt första mål för säsongen i Chicago Wolves. 26-åringen kom till Wolves inför årets säsong efter två år i Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins och nu satte Seger sitt första mål i sin nionde match i nya klubben.

I matchen stod Noel Fransén också för två assist för Chicago Wolves medan JVM-hjälten Alfons Freij noterades för en assist för sitt Manitoba Moose.