Vinner 4 Nations – efter jätterysare

Kanada vinner 4 Nations Face-Off.

Connor McDavid avgör finalen med sitt 3-2-mål i förlängningen av finalen mot USA.

Connor McDavid avgör för Kanada i finalen. Foto: Bildbyrån & Alamy

I OS-finalen 2010 vann Kanada med 3-2 mot USA sedan superstjärnan Sidney Crosby avgjort i förlängning.

I 4 Nations Face-Off-finalen 2025 vinner Kanada med 3-2 mot USA sedan superstjärnan Connor McDavid avgjort i förlängning.

Precis som i det förra mötet mellan lagen var det Kanada som tog ledningen. Då var det Connor McDavid som spräckte nollan med en läcker soloaktion efter 5:31 minuters spel. Den här gången var det en annan superstjärna, Nathan MacKinnon, som klev fram efter 4:48 minuter. MacKinnon åkte upp och avlossade ett vasst skott som gick rakt igenom en klunga spelare och gick in i krysset bakom en skymd Connor Hellebuyck.

Kanada hade övertaget i den första perioden men USA hotade när de kom upp och fick lägen, bland annat hade Dylan Larkin ett friläge utan att lyckas få hål på Jordan Binnington.

I slutet av perioden exploderade dock TD Garden. Auston Matthews spelade in pucken till Brady Tkachuk framför mål som inte fick någon ren träff på pucken men den gick då i en båge över Binningtons benskydd och in i mål för 1-1, vilket även var ställningen efter de första 20 minuterna.

– Det var ett stort mål, vi behövde det som grupp. Vi kommer undan med oavgjort här och vi måste hitta vårt spel i andra och försöka spela bättre, säger USA:s Jack Hughes till Viaplay i pausen.

Helt jämnt inför tredje perioden

I starten av andra perioden var det återigen Kanada som satte an tonen men det blev sedan ett ställningskrig innan USA tog över. Efter sju och en halv minut kunde också USA ta ledningen i finalen. Jake Sanderson, som kallades in för att ersätta skadade storstjärnan Quinn Hughes, snappade upp en retur och sköt in 2-1 till amerikanerna. Det var Sandersons första poäng i turneringen.

Strax efter målet fick Kanada dock chansen i powerplay och lagets stjärnfyllda PP-uppställning fick chansen att ge de rödvita en väg in i matchen igen. USA är dock hundraprocentiga i boxplay under turneringen och lyckades också döda av utvisningen. Kanada reste sig dock och kunde kvittera med sex minuter kvar av mittperioden. Mitch Marner spelade fram till Sam Bennett som lyfte upp pucken högt bakom Hellebuyck för 2-2 i matchen.

Det var då helt jämnat i finalen, 2-2 i mål och 19-19 i skott, inför den tredje perioden.

– Jag tycker att vi spelar en ganska bra period. Vi måste bygga vidare på det för vi kan bättre. Isen är inte den bästa utan pucken studsar en hel del men vi behöver spela lite enklare och skicka pucken mot mål mer, säger Kanadabacken Drew Doughty till Viaplay.

Connor McDavid avgör i förlängningen

USA inledde bäst i tredje perioden och fick ett par heta målchanser men sedan kom Kanada tillbaka in i matchbilden och var nära ett ledningsmål då en styrning av Anthony Cirelli träffade stolpen.

Minuterna tickade iväg och 2-2 stod sig. Nästa mål skulle då sannolikt avgöra matchen. Men det kom inget avgörande i den tredje perioden utan i stället skulle det krävas förlängning för att få fram en vinnare i 4 Nations Face-Off.

I de inledande minuterna av övertidsspelet fick USA:s lagkapten Auston Matthews ett jätteläge att avgöra men stoppades av Kanadas målvakt Jordan Binnington. Bara minuten efteråt fick Matthews och Brady Tkachuk en farlig dubbelchans men Binnington räddade kvar Kanada i finalen.

Trots att USA hade haft de bästa chanserna att avgöra var det Kanda som skulle skjuta segermålet för att vinna 4 Nations Face-Off. Efter 8:18 minuters spel i förlängningen var det Connor McDavid som klev fram och sköt det avgörande segermålet och tystade TD Garden. McDavid, som annars hade haft en relativt svag match, sköt segern till Kanada och fick sitt ”Crosby-moment” likt avgörandet i OS-finalen 2010.

Kanada säkrar alltså sin position som världens starkaste hockeynation. De har nu vunnit alla de fyra senaste ”best-on-best”-turneringarna som har spelats, OS 2010, OS 2014, World Cuop 2016 och 4 Nations Face-Off 2025.

Kanada – USA 3–2 OT (1-1,1-1,0-0,1-0)

Kanada: Nathan MacKinnon, Sam Bennett, Connor McDavid.

USA: Brady Tkachuk, Jake Sanderson.