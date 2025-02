Här är stjärnorna som missar 4 Nations Face-Off

Sammanlagt sju spelare har lämnat återbud till 4 Nations Face-Off. Bland de sju hittar vi några av världens bästa spelare på sin position. Här går vi igenom de sju som tvingats kasta in handduken – och vilka som ersatt.

Några av stjärnorna som inte kan vara med.

Foto: Bildbyrån.

Jacob Markström, mv

Jacob Markström har haft en strålande debutsäsong i New Jersey Devils, och med tanke på osäkerheten som finns runt både Linus Ullmark och Filip Gustavsson hade han varit den troliga startmålvakten för Tre Kronor. Men Markström, som var med redan i World Cup 2016 och fick starta premiären mot Ryssland, ådrog sig en skada som gjorde att han missade turneringen.

Istället kallades en annan adept till den legendariske målvaktstränaren Pecka Alcén in. Markström ersattes nämligen av en annan tidigare Brynäsmålvakt i form av Samuel Ersson, som visat upp en finfin form i Philadelphia Flyers efter årsskiftet. Ersson var med i VM förra året men var då andravalet bakom Filip Gustavsson.

William Karlsson, c

William Karlsson tvingades kasta in handduken ganska sent, efter en skada. Karlsson, som var aktuell för att spela både center och forward, var given i den svenska truppen men kajn alltså inte komma till spel.

Istället kunde Sam Hallam kalla in den kanske formstarkaste svenska forwarden som finns just nu: Rickard Rakell. Rakell har öst in mål och poäng på senare tid och är femma i den svenska poängligan i NHL, samt så bra som tvåa i den svenska skytteligan i NHL.

Den forne världsmästaren Rakell ser ut att gå rakt in i förstakedjan med William Nylander och Mika Zibanejad.

Rickard Rakell är i storform.

Foto: David Kirouac/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Quinn Hughes, back

Världens bästa back de två senaste åren var tänkt att vara ett av turneringens stora affischnamn. Men även han ådrog sig en skada tätt inpå turneringen. USA försökte så länge det bara gick vänta in Vancouvers superstjärna, men tvingades igår till sist ge upp hoppet om att få med den solklara backettan.

Vi får därmed inte se bröderna Quinn och Jack Hughes spela ihop.

Ersättare blir Ottawas Jake Sanderson. Sanderson har slagit igenom stort den här säsongen och trendar mot att göra omkring 50 poäng den här säsongen. Men för jämförelse har Hughes gjort 59 poäng redan nu.

Alex Pietrangelo, back

Den första som hoppade av Four Nations var veteranen Alex Pietrangelo. Här var det dock ingen nyligen uppkommen skada som satte stopp. Pietrangelo har nämligen spelat med Vegas även efter att han aviserade att han inte skulle spela landslagsturneringen. 35-åringen menar dock att han behöver behandla en tidigare skada, och värdesatte vila över att spela med Kanada.

Pietrangelo har ersatts av en den drygt en månad äldre Drew Doughty. Superveteranen är tillsammans med Sidney Crosby den enda som är kvar från Kanadas OS-trupp 2014. Även Doughty har haft skadeproblem, men kom tillbaka för två veckor sedan och har gjort sex matcher för Los Angeles Kings.

Miro Heiskanen, back

Frågan är om någon spelare i något land skulle betyda lika mycket för sitt lag som Miro Heiskanen skulle betyda för Finland. I en backsida som i övrigt saknar världsnamn skulle Heiskanen fått spela säkert upp emot 30 minuter per match. Istället tvingades han lämna återbud på grund av en knäskada efter en kollision med Mark Stone. Heiskanen har nu opererats och är borta på obestämd tid.

Henri Jokiharju, som gjort fyra poäng för Buffalo den här säsongen, kallas in i världsstjärnans ställe. Jokiharju är historiskt sett en riktig vinnare i landslagssammanhang. Eller vad sägs om VM-guld på U18- U20- och seniornivå?

Miro Heiskanen leds ut med en skada.

Foto: Bildbyrån.

Jani Hakanpää, b

Redan när truppen togs ut visste Finland om att det fanns en överhängande risk att Jani Hakanpää inte skulle kunna spela. En skada har gjort att Torontobacken inte kunnat spela mer än två matcher i NHL och två i AHL.

New York Rangers Urho Vaakanainen ersätter. 26-åringen, som gjort sju poäng i NHL den här säsongen, gör i och med det debut för det finska A-landslaget.

Rasmus Ristolainen, b

Så sent som i söndags kom nästa mardröm för Finland. Rasmus Ristolainen blev då den tredje (!) backen att lämna återbud till 4 Nations.

Det gör att den 26-årige doldisen Nikolas Matinpalo plötsligt får vara med i den stjärntäta turneringen. Matinpalo har den här säsongen bara gjort 18 matcher i NHL för Ottawa Senators. Övriga delen av säsongen har han tillbringat i AHL.

Faktum är att alla finska backar som spelat i NHL den här säsongen, utom Ville Heinola, nu har tagits ut till landets 4 nations-trupp vid något tillfälle.