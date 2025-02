Han saknades på Tre Kronors träning • Så formerades laget

Tre Kronor har samlats i Montreal.

En spelare är sjuk med dagar till turneringen börjar.

I övrigt var det en del val som stack ut i Hallams lag under första träningen.

Tre Kronor inleder 4 Nations om cirka två dygn, vid skrivande stund. Därför var det god tid för laget att träna ihop för första gången på måndagen i Montreal. Sverige har behövt agera på skador och tagit in Samuel Ersson och Rickard Rakell som inte var med i de ursprungliga trupperna. Detta efter att Jacob Markström (målvakt, New Jersey Devils) och William Karlsson (center, Vegas Golden Knights) tvingats kasta in handduken på grund av skador.

När Sam Hallam drog i gång måndagens träning saknades bara en spelare, det var Florida Panthers-backen Gustav Forsling som var sjuk.

Kommit i form i tid till 4 nations

Två val som stack ut var att Jonas Brodin tränade med Hedman och att Rakell såg ut att tillhöra förstakedjan, efter att inte ens ha varit uttagen till truppen från början. Rickard Rakell har dock varit i stark form på sistone och gjort sex poäng på sina senaste fem matcher i en mer framskjuten roll i Pittsburgh Penguins.

Vad gäller den defensivt skicklige Jonas Brodin, har skador plågat inledningen på året för värmlänningen. Men veckan innan 4 Nations spelade han tre matcher för sitt Minnesota Wild och snittade nästan 20 minuters speltid per match.

Så här formerades laget på träningen

Forwards:



William Nylander, Mika Zibanejad, Rickard Rakell

Adrian Kempe, Elis Pettersson, Filip Forsberg

Jesper Bratt, Joel Eriksson Ek, Lucas Raymond

Gustav Nyquist, Elias Lindholm, Jesper Arvidsson

Leo Carlsson



Backar:



Victor Hedman, Jonas Brodin

Mattias Ekholm, Erik Karlsson

Rasmus Dahlin, Rasmus Andersson



Frånvarande:

Gustav Forsling (sjuk)

Tre Kronor inleder 4 Nations natten till torsdag, 02.00. Då möter Sam Hallams lag Kanada i Montreal. Den andra matchen går av stapeln på lördag, 19.00 svensk tid. Då möte Tre Kronor Finland i ett nordiskt rivalmöte. Avslutningsmatchen av gruppspelet mot USA i Boston, spelas natten mot tisdag nästa vecka klockan 02.00.

En eventuell svensk final spelas sedan natten mot fredag den 21 februari.