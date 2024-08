ANNONS

Damkronorna hämtade upp 0–3-underläge till 3–3.

Trots det föll man mot Tjeckien med 3–6 – och går därmed miste om turneringssegern i säsongens första Euro Hockey Tour-turnering.

Sverige hade satt sig i en god sits inför den avslutande matchen i Euro Hockey Tour-turneringen i Schweiz via segrar mot Finland och Schweiz. Vid seger skulle Damkronorna säkra segern i turneringen, men i stället förlorade man matchen mot Tjeckien med 3–6 – och fick samtidigt se tjeckiskorna ta hem säsongens första Euro Hockey Tour-turnering.

Damkronorna fick ingen rolig start på lördagens match, då Tjeckien kunde gå ifrån till en 3–0-ledning i den första perioden innan Sara Hjalmarsson sent i öppningsakten kunde direktskjuta in en reduceringspuck.

Hämtade upp 0–3 till 3–3

Den sena reduceringen var precis vad Damkronorna behövde. Hjalmarsson kunde raka in en 2–3-reducering i powerplay innan Sverige efter en tilltrasslad situation framför det tjeckiska målet kunde kvittera genom PWHL-forwarden Lina Ljungblom. Tjeckien tvingades till en time out, ett drag som gav resultat då Tjeckien hittade tillbaka in i matchen och även lyckades återta ledningen innan mittperioden var över.

Halvvägs genom den tredje perioden kunde förra Brynäsforwarden Noemi Neubauerova pricka in 5–3-pucken bakom Emma Söderberg, varpå Damkronorna inte hade något svar. I stället kunde Tjeckien pricka in 6–3 i tom målbur och säkra både segern i matchen och i hela turneringen.

Tjeckien – Sverige 6–3 (3–1, 1–2, 2–0)

Tjeckien: Natalie Mlynkova (2), Klara Hymlarova, Andrea Trnkova, Noemi Neubauerova, Denisa Krizova.

Sverige: Sara Hjalmarsson (2), Lina Ljungblom.

