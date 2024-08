ANNONS

Jeremy Swayman och Boston Bruins har ännu inte enats kring ett nytt kontrakt. Nu gör uppgifter gällande att den amerikanske storstjärnan kräver en årslön på 100 miljoner kronor.

Boston Bruins har inte legat på latsidan under sommaren, då klubben plockat in förstärkning i form av bland andra Elias Lindholm, Nikita Zadorov och Joonas Korpisalo. Samtidigt har man emellertid inte lyckats säkra en nyckelpjäs inför den kommande säsongen.

Fast stjärnmålvakten Jeremy Swayman har uttryckt sig vara säker på att parterna kommer att hitta en lösning går amerikanen alltjämt utan kontrakt. Enligt Rich Keefe på WEEI kräver målvakten ett jättekontrakt med en lönetaksträff på tio miljoner dollar, vilket skulle innebära att det nya kontraktet har en genomsnittlig årslön på drygt 100 miljoner kronor.

Har inte plats under lönetaket

Ett sådant lönekrav skulle Bruins inte kunna matcha i skrivande stund, då man just nu har ett lönetaksutrymme på 8,6 miljoner dollar enligt Puckpedia, vilket kan vara en förklaring till att förhandlingarna dragit ut så pass mycket på tiden som de har gjort.

Skulle Swayman skriva ett kontrakt med en lönetaksträff på tio miljoner dollar skulle han bli den näst bäst betalde aktiva målvakten i ligan bakom Stanley Cup-mästaren Sergej Bobrovskij, som i sin tur har en lönetaksträff på just tio miljoner dollar.

“Jag kan se till att inte förstöra marknaden”

I en intervju med “Shut Up Marc Podcast” tidigare i veckan sade Swayman att han under de senaste åren fått en annan bild av business-delen av NHL och att han tagit med sig det in i årets kontraktsförhandlingar.

– Jag förstår business-sidan. Det har gett mig en helt annan bild av den affärsmässiga sidan av sporten och hur jag ska reagera kring den. Jag vet att lönetaket kommer att gå upp och kommer att fortsätta göra det de kommande åren. Jag förstår vilka spelare jag kan jämföras med och att jag kan se till att inte förstöra marknaden för målvakter som kommer att stå i mina skor framöver, sade Swayman i intervjun.

Redan förra året hamnade Swayman och Bruins i långdragna förhandlingar, då han till slut hamnade i skiljedomstol där hans nya ettårskontrakt värt 3,48 miljoner dollar bestämdes av domstolen.

Jeremy Swayman NHL-debuterade säsongen 2020/21 och tog förra säsongen över förstaspaden från Linus Ullmark mellan Boston Bruins stolpar, där han vaktade kassen i 44 grundseriematcher samt i tolv av lagets 13 slutspelsmatcher. Amerikanen därefter på en sjundeplats i Vezina Trophy-omröstningen, en plats bakom Ullmark som under sommaren trejdats till Ottawa Senators.

TV: Henrik Lundqvists favoritminnen från karriären