Boston Bruins är nästa lag i nedräkningen inför NHL-säsongen 2024/25. Anthony Trudeau på DailyFaceoff går igenom förutsättningarna för topplaget och fastnar vid lagets svenska nyförvärv Elias Lindholm – blir han David Pastrnaks nya parhäst och kan han leva upp till monsterkontraktet han skrev i sommar?

Boston Bruins säsongen 2023/24

För de flesta lag skulle en minskning med 26 poäng från år till år vara en sådan katastrof att det kostade folk deras jobb. För Boston Bruins innebar det ändå 109 poäng totalt och hemmaplansfördel i första rundan. Så dominanta var 2022/23 års upplaga av ”B’s”.

Efter att ha tappat Patrice Bergeron och David Krejci till pension och Dmitrij Orlov, Taylor Hall och Tyler Bertuzzi till free agency, visste Bruins att ett tapp var oundvikligt. Ledda av superstjärnorna David Pastrnak, Charlie McAvoy och målvaktsparet Linus Ullmark och Jeremy Swayman lyckades ett omgjort Boston-lag ändå hålla sig i divisionsstriden ända till grundseriens sista dag.

Ännu viktigare var att de sköljde bort minnet av slutspelshaveriet 2023 genom att vinna en match sju mot de hatade Toronto Maple Leafs innan de blivande Stanley Cup-mästarna Florida Panthers övermannade dem i andra rundan.

Uppmuntrade av en positiv säsong skrev Bruins GM Don Sweeney kontrakt med Elias Lindholm och den reslige vänsterskjutande backen Nikita Zadorov, två ”high risk/high reward-kontrakt”. Sweeney tror att han äntligen har ersatt Zdeno Chára och Bergeron.



Kommer resultaten på isen bevisa att han har rätt?

Boston Bruins nyförvärv och förluster

NYFÖRVÄRV

Elias Lindholm, C

Nikita Zadorov, D

Joonas Korpisalo, G

Max Jones, LW

Riley Tufte, LW

Mark Kastelic, C

Vinni Lettieri, C

Cole Koepke, LW

FÖRLUSTER

Linus Ullmark, G (Ott)

Jake DeBrusk, RW (Van)

Kevin Shattenkirk, D (UFA)

James van Riemsdyk, LW (UFA)

Danton Heinen, LW (Van)

Jakub Lauko, LW (Min)

Derek Forbort, D (Van)

Oskar Steen, C (SHL)

Jesper Boqvist, C (Fla)

Milan Lucic, LW (UFA)

Boston Bruins offensiv

Bruins anfall lever och dör med Pastrnak, den tjeckiska superstjärnan som var inblandad i mer än 41% av målen i Bostons tolfterankade anfall 2023/24. ”Pasta” noterade 47 mål förra året trots att hade en utdelning på 12,3 procent, mer än en hel procentenhet under hans karriärsnitt. Om han kan skjuta med sin vanliga effektivitet under 2024/25, kan hans förbättrade playmakerförmåga (karriärbästa 63 assist) placera honom mitt i kampen om Art Ross Trophy.

Förvänta dig att Lindholm blir Pastrnaks nya parhäst i Bostons förstakedja. Svensken kämpade till sig 44 poäng för Calgary och Vancouver innan ett starkt slutspel (5+5 på 13 matcher) ökade hans värde. Han är ingen Bergeron, men hans fysiska styrka, snabba avslut och defensiva ansvar har gjort honom gångbar tillsammans med stjärnspelare tidigare; han hade ett poängsnitt på 74 poäng under fyra säsonger med Johnny Gaudreau och Matthew Tkachuk i Flames.

Lindholms närvaro i förstakedjan kommer att lätta på pressen för Pavel Zacha, som troligen flyttas tillbaka till kanten, och Charlie Coyle. De två hade det omöjliga uppdraget att ersätta Bergeron och Krejci som centrar, och även om de lyckades med karriärbästa 59 respektive 60 poäng, passar de bättre i kompletterande roller.

Coyle och kapten Brad Marchand (29 mål, 67 poäng) utvecklade kemi under förra säsongen och kan nu bilda en kedja med den mångsidige forwarden Morgan Geekie (17 mål, 39 poäng) nu när Jake DeBrusk har lämnat. Tränaren Jim Montgomery litar på Geekie med stora minuter (15:25 minuter per match), men skulle föredra om AHL-stjärnan Georgii Merkulov eller 2021 års förstaval Fabian Lysell kunde ta positionen under träningslägret.

Powerforwarden Trent Frederic (18 mål, 204 tacklingar) och 20-årige Matthew Poitras (15 poäng på 33 matcher) kommer att bidra med poäng från bottensexan i skyddade minuter. Justin Brazeau (fem mål på 19 matcher) och Max Jones (62 poäng på 258 NHL-matcher) måste göra det bästa av begränsad speltid bakom dem.

På blålinjen noterade Charlie McAvoy sin tredje raka säsong med 40 poäng 2023/24 och är en självklarhet för att leda det främsta powerplayspelet. Hampus Lindholm hade inte samma tur och såg sin poängproduktion halveras från 53 poäng 2022-23 till 26 poäng förra säsongen. Hans förväntade nivå ligger troligen någonstans mitt emellan dessa siffror.

Boston Bruins försvar

Boston slutade på sjätte plats antal insläppta mål, men det berodde mer på en briljant säsong av Swayman-Ullmark-duon än lagets spel framför dem. Bruins var inte dåliga, men det fanns en del växtvärk under första säsongen efter Bergeron; de låg runt 50% i all puckinnehavsstatistik då Montgomery använde nio olika backar i minst 15 matcher.

Om inga skador inträffar, kommer värvningen av Zadorov att sätta stopp för den roterande dörren i försvaret. Bruins backbesättning på sju spelare är nu fastställd och ser stark ut på pappret. Den ryske backen kommer omedelbart att kliva in bredvid McAvoy, som förra säsongen spelade med tre olika ordinarie backpartners. Även om Zadorov aldrig har snittat mer än 20 minuter i istid per match, satsar Sweeney på att han kan hålla samma nivå som under det utmärkta slutspelet (åtta poäng på 13 matcher, 53,63% förväntade mål). Hans fysiska spelstil (198 cm, 112 kg) och vilja att göra det tunga jobbet framför mål och i hörnen kommer att ge McAvoy en frihet han inte hade med den lille Matt Grzelcyk.

Montgomery föredrar att sprida Lindholms och McAvoys speltid över två backpar, och hans andra enhet med Lindholm och defensiva högerskjutande Brandon Carlo skulle vara ett förstapar i de flesta andra lag. Deras gemensamma +134 i plus/minus de senaste två säsongerna bekräftar det.

Andrew Peeke imponerade i en begränsad roll efter att ha anlänt till Boston från Columbus Blue Jackets. Han och Parker Wotherspoon fungerade väl tillsammans som ett defensivt tredje backpar i en mindre provperiod, men Mason Lohreis puckkontroll och meriter ger honom ett försprång att spela med Peeke nästa säsong.

Boston Bruins målvakter

Bruins fick 82 matcher av dominans från Swayman och Ullmark under 2023/24 då målvakterna noterade nästan identiska siffror, vilket ledde till en gemensam 2,55 GAA och .915 i räddningsprocent. De stöttade ett lag i förändring och noterade den tredje högsta lagräddningsprocenten av alla målvaktspar, där båda spelarna hamnade i topp sju i Vezina Trophy-omröstningen.

Inget varar dock för evigt, och Don Sweeney hade inget annat val än att trejda Ullmark efter att Swayman, fem år yngre och i behov av ett nytt kontrakt, tog över och briljerade i Stanley Cup-slutspelet (93,3 räddningsprocent på tolv matcher).

Ullmark, som noterade imponerande 92,4 i räddningsprocent över tre säsonger i New England, spelar nu för Ottawa Senators. En del av bytet var Joonas Korpisalo, vars spel (21-26-4, .890 räddningsprocent) regelbundet förstörde Ottawas slutspelschans tidigt. Korpisalo har haft tre godkända säsonger som NHL-målvakt under sina åtta försök. Bruins hoppas att han kan prestera direkt som stöttning till Swayman.

Om Swayman blir skadad eller om Korpisalo inte presterar och blir skickad på waivers, står 26-årige Brandon Bussi näst på tur. Han har den rätta storleken och har presterat en räddningsprocent på 91,8 över två säsonger med AHL Providence.

Boston Bruins coachstab

Att få ut 109 poäng ur Bruins laguppställning 2023/24 skulle ha lett till ett Jack Adams Award-övervägande för vilken annan coach som helst, men för Jim Montgomery resulterade det bara i några få röster, efter att han vunnit priset 2023. "Monty" fick mer erkännande för att ha lett ett av de mest talangfyllda lagen under lönetaks-eran till en rekordnotering än för att ha hållit förra säsongens Bruins bland NHL:s elit med en relativt tunn trupp.

Nästa säsong kommer han inte behöva göra lika många justeringar; värvningarna av Lindholm och Zadorov bör ge Montgomery en mycket tydligare bild av toppen i hans laguppställning. Bruins-tränaren är en av de bästa i branschen och på toppen av sin karriär.

Bland Montgomerys assisterande tränare har målvaktscoachen Bob Essensa en viktig uppgift: att se till att Korpisalo är redo som Swaymans backup. Essensa har arbetat med Vezina-vinnare som Tim Thomas, Tuukka Rask och Linus Ullmark under sina 21 år i jobbet. Ingen förväntar sig att Korpisalo ska vinna några troféer, men Bruins skulle gärna vilja väcka intresse för hans kontrakt inför nästa sommar.

Boston Bruins rookies

Centern Poitras, puckskicklige Lohrei (13 poäng på 41 matcher), och slitvargen Johnny Beecher förbrukade alla sin rookie-status förra säsongen genom att spela mer än 25 matcher. Målvakten Bussi kommer aldrig officiellt att bli en rookie nu när han har fyllt 26. 2024 års förstarundeval Dean Letourneau är flera år från NHL. Det lämnar inte mycket istid för rookies säsongen 2024/25, men Lysell, 21, och Merkulov, 23, hoppas kunna bidra med kvalitet över kvantitet.

Det finns en tydlig lucka på andrakedjans högerkant, och bortsett från Pastrnak, Marchand och Zacha har ingen på den nuvarande NHL-uppställningen de målskyttskvaliteter som behövs för den rollen. Lysell är ett tidigare förstarundeval och en mer naturlig passform på vingen. Merkulov har kommit längre i sin utveckling, och hans erfarenhet som center kan till och med leda till att Poitras flyttas upp till andra kedjan och Coyle ut på kanten. Eftersom de blockeras från djupare roller av större och starkare forwards, tävlar Merkulov och Lysell troligen om samma plats i truppen.

Tre brännande frågor för Boston Bruins

Hur mycket har Brad Marchand kvar i tanken?

Med "Perfection Line" i backspegeln har Montgomery följt det vedertagna rådet och spridit sina två bästa forwards över olika kedjor. Skillnaden mellan dessa två spelare är dock större än någonsin; Pastrnak fortsatte med ytterligare en 40-måls, 110-poängssäsong medan Marchand, efter två raka 67-poängssäsonger, hade sin första negativa andel av förväntade mål sedan sin rookiesäsong. Var detta resultatet av Bruins övergripande tillbakagång, eller är det ett tecken på att "Råttan" börjar bli gammal? Han är 36 år, och om han slutar producera på topp sex-nivå, är Bruins målskyttebredd i allvarlig fara.

Nikita Zadorov är stor nog. Är han tillräckligt bra?

McAvoys backpartners har varit små sedan Chara lämnade laget. Det har lämnat honom med ett större ansvar i den egna zonen, och det har aldrig varit särskilt logiskt att para ihop en skicklig puckförare som McAvoy med en annan teknisk spelare. Zadorov kommer att bidra med den aggressivitet som McAvoy har saknat på vänstersidan sedan Chara lämnade. Är det värt ett AAV på 5,5 miljoner dollar? Troligen inte. Zadorov måste bygga vidare på de glimtar av skicklighet han visat under sin långa karriär, men problemet är att det alltid har varit just glimtar. Han är byggd som ett kylskåp och tacklar som en lastbil, men nu är det dags att Zadorov visar att han är en verklig topp fyra-back. Sweeney betalar honom som en sådan.

Vad är det magiska numret för Jeremy Swayman?

Ullmarks avsked innebär att Boston-målet äntligen är Swaymans. Det etablerar också den 25-årige målvakten som lagets tredje franchise-pelare efter Pastrnak och McAvoy. De två är kontrakterade för lång tid framöver, och om Swayman, som är kontraktslös i skrivande stund, ansluter till dem, skulle Bruins ha en solid grund för minst ett halvt decennium. Det är svårt att förstå vad som stör förhandlingarna, särskilt när en jämförbar talang som Juuse Saros nyligen skrev på för en lönetaksträff på 7,74 miljoner dollar. Vill Swaymans läger ha mer? Eller är Bruins försiktiga med utgifterna efter att ha kastat pengar på Lindholm och Zadorov?

Förutsägelse för Boston Bruins 2024/25

Maple Leafs genomgår en stor omvälvning under offseason, Panthers är de regerande mästarna, och Tampa Bay Lightning rustar om för ytterligare en Cup-satsning med Jake Guentzel in och Steven Stamkos ut. Bruins var tvungna att förbättra sig för att hålla jämna steg, och de gjorde det genom att få in perfekta (om än något överbetalda) spelartyper för sina två största behov i Lindholm och Zadorov. Att förlora Ullmark i 40 matcher känns, men det vinstrikaste laget under det 21:a århundradet har förtjänat förtroendet. Så länge Pastrnak och Swayman är friska, är de ett 100-poängslag.

