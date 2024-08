ANNONS

Rutger McGroarty var lagkapten för USA:s guldlag från JVM i vintras.

Nu trejdas 20-åringens NHL-rättigheter från Winnipeg Jets till Pittsburgh Penguins – i utbyte mot 19-årige Brayden Yager.

Tidigare under sommaren kom det uppgifter om att en spricka uppstått mellan Winnipeg Jets och talangen Rutger McGroarty. Det rapporterades då att det hela hade gått så långt att McGroarty var på väg att trejdas bort av Jets.

Nu har det också blivit verklighet.

Under torsdagskvällen skriver nämligen Sportsnets insider Elliotte Friedman att 20-åringens NHL-rättigheter trejdas från Winnipeg och ny klubbadress blir i stället Pittsburgh Penguins.

I utbyte skickar Pittsburgh den 19-årige centertalangen Brayden Yager till Jets. Klubbarna byter alltså “prospects” med varandra.

Talangerna valdes båda som 14:e spelare i NHL-draften

Rutger McGroarty var lagkapten för USA under JVM i Göteborg och ledde nationen till JVM-guld efter att ha besegrat Sverige i finalen. Under turneringen gjorde han 5+4 på sju matcher. McGroarty har spelat på college med University of Michigan de senaste två åren och i fjol stod han för 52 poäng på 36 matcher och kom nia i NCAA:s poängliga.

Brayden Yager spelade också JVM i vintras där han stod för 2+3 på fem matcher. Han är däremot ett år yngre och lär även ta plats i Kanadas trupp till JVM i Ottawa om några månader. Han spelar till vardags i juniorligan WHL med Moose Jaw Warriors där han stod för 95 poäng på 57 matcher vilket gav en 15:e plats i poängligan – men centern hade åttonde bäst poängsnitt i WHL.

Både McGroarty och Yager valdes som nummer 14 i NHL-draften. McGroarty gick till Winnipeg Jets som 14:e spelare 2022 medan Yager tingades av Pittsburgh Penguins på plats 14 2023.

