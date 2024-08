Tre intressanta målvakter utan NHL-kontrakt

ANNONS

NHL-marknaden för målvakter är en tunn sådan i det här skedet av sommaren, men Hunter Crowther har i alla fall lyckats identifiera tre burväktare som skulle kynna fylla en roll i vinter.

Den här texten publicerades först på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff. Den är översatt från engelska till svenska.

Tidigare har vi kollat på de kontraktslösa centrarna, forwardsspelarna och backarna som fortfarande finns tillgängliga inför säsongen 2024/25. Även fast det inte är direkt Macho Man Randy Savage's “Cream of the Crop” kvar, så finns det alltjämt talangfulla spelare som är värdiga provspelskontrakt och eventuella ettårskontrakt (även om de kanske kommer att vara tvåvägskontrakt).

Nu är det dags att ta en närmare titt på målvakterna och likt utespelarna är det inget brett utbud. Eftersom marknaden är så tunn så kommer jag bara att lyfta fram tre målvakter. Alla har NHL-erfarenhet och skulle kunna vara pålitliga reservmålvakter, eller som i dagens NHL: Tredjemålvakter.

Med det sagt. Här är tre kontraktslösa målvakter som skulle kunna komma att bidra under NHL-säsongen 2024/25.

Självklart är Kevin Lankinen den bästa tillgängliga målvakten på UFA-marknaden. Eller så kanske det bara är jag som säger det, och du håller inte med. Det är okej. Vi har alla fel ibland.

Förra säsongen noterades den 29-årige finlädaren för 17 vinster, elva förluster och sex oavgjorda matcher med en räddningsprocent på 90,8 procent och ett snitt på 2,82 insläppta mål per match på 24 matcher. Detta inkluderar en räddningsprocent på 92,9 procent vid spel i lika styrka. Faktum är att i fem av hans sex senaste starter under säsongen 2023/24 bara släppte in två mål eller färre.

Det är svårt att förstå hur någon med en sammanlagd räddningsprocent på 91,2 procent under de senaste två säsongerna fortfarande inte har ett kontrakt i mitten av augusti, men Lankinen sökte förmodligen en chans att tävla om en startposition och det har inte funnits tillgängligt. Vi närmar oss nu en punkt där lagen nästan har sina målvaktsposter i hela organisationen klara och var han än hamnar kommer han att behöva konkurrera om en andraplats.

Med det sagt, med antalet lag som regelbundet har tre målvakter i sina trupper plus sannolikheten för en skada eller att någon är en besvikelse under träningslägret, så kommer han att hitta en plats. Frågan är bara om han får en chans att glänsa.

Kevin Lankinen. Foto: Amber Bracken/The Canadian Press via AP/Alamy

Efter att ha tillbringat de senaste tre säsongerna med Carolina Hurricanes som reservmålvakt har Antti Raanta skapat sig ett rykte som en pålitlig backup som kan hoppa in vid behov.

Säsongen 2023/24 var dock ett steg tillbaka för den finske målvakten, då han noterades för en räddningsprocent på 87,2 procent under 24 matcher, inklusive en räddningsprocent under 90 procent vid spel i lika styrka. I sju av dessa 24 matcher släppte han in fyra mål eller fler. Knappast vad man vill ha från sin reserv.

Men detta är NHL - och rutinerade målvakter med åtminstone viss tidigare framgång är svåra att hitta. Dessutom, hur många aktiva målvakter kan säga att de har en räddningsprocent på 91,5 procent och ett snitt på 2,48 insläppta mål per match över elva säsonger? Till slut kommer man till en punkt med att det räcker att vara ett namn för att få ett kontrakt, eller åtminstone ett provspelskontrakt. Och som jag nämnde med Lankinen, så är detta nu en liga där många lag rör sig med tre målvakter. Någon kommer att chansa på honom.

Antti Raanta. Foto: Karl B DeBlaker/AP Photo/Alamy

Äras den som äras bör.

Den 34-årige målvakten räddade kanske hela Toronto Maple Leafs säsong när Joseph Woll blev skadad och Ilja Samsonov placerades på waivers. Vid ett tillfälle hade Martin Jones en svit på sju matcher där han gick vann sju av dessa, noterade en räddningsprocent på 95,3 och bara släppte in nio mål.

Okej, vi måste kanske ta med i beräkningen att hans nästkommande tio matcher resulterade i endast tre segrar med en räddningsprocent på 86,3 procent och 35 insläppta mål. Så, eh… Inte ett bra sätt att avsluta säsongen på.

Jones vann en Stanley Cup som backup med Los Angeles Kings och tog sedan San Jose Sharks till en Stanley Cup-final några år senare, så erfarenhetsboxen kan definitivt bockas av. Det är svårt att säga vilket värde han tillför utöver att vara en erfaren målvakt som ger organisationsdjup. Men som jag nämnde med Lankinen och Raanta, så gillar lag numera att ha tre målvakter eller åtminstone ha en beredskap i AHL. Vad de än väljer, kommer de att ha någon med viss merit redo att hoppa in direkt.

Martin Jones. Foto: Frank Franklin II/AP Photo/Alamy

