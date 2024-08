ANNONS

Inför Canada Cup-matchen mot Kanada 1976 hyllades Börje Salming med stora ovationer i Toronto. En som fick uppleva hyllningarna från läktarplats var reserven Jan-Olof Svensson.

– Hyllningarna höll aldrig på att ta slut, säger han till hockeysverige.se.

På hösten 1976 tillträdde Hans ”Virus” Lindberg som Förbundskapten. Han skulle plocka ut ett lag till det första Canada Cup som någonsin spelats. I laget och med som reserv med tröja 26 tog han med Jan-Olof Svensson från Emmaboda. I en intervju till serien OLD SCHOOL HOCKEY ser han tillbaka på en turnering han fick följa från läktarplats.

– Det var verkligen ganska häftigt att komma över dit 1976. Att komma till Maple Leafs Garden var häftig. Det såg ut som en helt vanlig byggnad med en trappa upp. När man kommer in där hade man en helt plötsligt en hockeyplan under sig.

– Jag var med i truppen, men spelade inga matcher. Däremot var jag med och tränade hela tiden.

Upplevde Salmings hyllningar

Hur var det här gänget där nästan hälften av spelarna var nyblivna NHL och WHA-spelare?

– Jag ska inte klanka på någon, men namnet Juha Widing tycker jag inte sa så mycket. Man kan diskutera om han skulle ha varit med eller inte. Jag misstänker att allt kring honom blev ganska uppförstorat.

– Anders Hedberg, ”Pröjsarn” (Ulf Nilsson), Thommie Bergman, Lars-Erik Sjöberg… Alla var jättebra killar. Dessutom var Börje Salming naturligtvis med.

Du såg hyllningarna från läktarplats, hur upplevde du allt kring honom där och då?

– Det var som det beskrevs. Vi satt på läktaren och det var lika mastigt som alla sett på TV. Hyllningarna höll aldrig på att ta slut och det var mäktigt.

– Börje var lite förlägen och tyckte ”sluta nu, det räcker det”, och bockade ner huvudet.

Förstod ni egentligen hur stor han var redan då i Toronto?

– Nej, men efteråt tänkte vi antagligen ”Är han verkligen så stor?”, men det var han.

– Inge Hammarström spelade också i Toronto och var med i Canada Cup 1976. Han var väldigt duktig på att fixa, dona och ha sig. En förbannat trevlig och sympatisk människa, men pedantisk så i helvete.

– Han hade tagit hem en sportbil från Kanada. Av en händelse skulle jag åka med honom från Pigalle som näringsstället i Gävle hette. Tror ni inte på fan att sliter fram en liten sopkvast så jag kunde sopa av skorna innan jag gick in i bilen, skrattar Jan-Olof Svensson.

Sveriges Canada Cup-lag 1976.

"Mer eller mindre förflyttad upp till läktaren"

Förbundskapten för Canada Cup-laget var alltså Hans ”Virus” Lindberg.

– Jag hade spelat med honom i Brynäs. Eftersom jag inte var med på själva matcherna har jag inte mycket att tillägga vad det gäller ”Virus”.

– Jag blev mer eller mindre förflyttad upp till läktaren tillsammans med en del andra. ”Virus” var en go och glad person när han var i Brynäs. Hur han sedan skötte förbundskaptenssysslan har jag inga synpunkter på.

Kände du en besvikelse över att inte fått spela under Canada Cup?

– Nej, det var faktiskt inte något jag tänkte på. Jag accepterade det och har inget minne av att jag reagerade på något annat sätt.

– Han var en i gänget och spelade nog en roll. Genom att vara lite småtuff tror jag att han flyttade fram sina positioner lite grann.– Han hade lite svagheter vad det gällde skridskoåkningen, men i och med att han spelade allmänt bufflig så skapade han sig fria ytor. Det var helt okej och man ska utnyttja det man är bra på.

