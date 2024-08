ANNONS

Philip Broberg slog igenom stort under Stanley Cup-slutspelet. Nu väljer St. Louis att försöka sno Broberg via ett offer sheet.

Philip Broberg har under en lång tid ryktats vara på väg bort från Edmonton, där han haft svårt att slå sig in som ordinarie. Under Stanley Cup-slutspelet imponerade han dock stort på lagets väg till en sjunde och avgörande finalmatch. Han imponerade så pass mycket att Edmonton haft svårt att nu erbjuda honom en marknadsmässig lön och få in honom under lönetaket.

Och det väljer St. Louis nu att utnyttja. Klubben har nämligen gett Broberg ett offer sheet på två år, med ett kontraktsvärde på 4,58 miljoner dollar per år.

Vad är offer sheet?

Offer sheets är något som ett lag kan ge till en restricted free agent, det vill säga en kontraktslös spelare som ändå har sina rättigheter hos ett lag, i hopp om att lyckas värva spelaren. Till skillnad från vid unrestricted free agents kommer dock spelaren inte gratis utan man tvingas betala en kompensation till laget spelaren kommer ifrån. En kompensation som baseras på lönen som klubben i fråga erbjuder spelaren. I det här fallet är kompensationen ett andrarundeval i draften, ett draftval som måste vara klubbens egna.

Eftersom St. Louis Blues hade trejdat bort sitt andraval i kommande draft till Pittsburgh Penguins i Kevin Hayes-trejden tidigare i sommar behövde general managern Doug Armstrong agera. Det trejden löste han genom att släppa andravalet i draften 2026 och ett tredjerundeval 2025 till Penguins för att få tillbaka andravalet 2025 plus ett femterundeval 2026.

Klubben spelaren kommer ifrån har dock en vecka på sig att matcha budet. Edmonton kan alltså alltjämt behålla Broberg om de väljer att matcha Blues bud på 2x4,58 miljoner dollar.

Försöker också sno Dylan Holloway

De väljer att göra samma sak med en annan Edmontonspelare som är restricted free agent: Dylan Holloway. Det är ett tvåårsavtal värt cirka 2,3 miljoner dollar per år. För det skulle Blues behöva ge upp ett tredjerundeval i draften.

Det är ovanligt med offer sheets. Den senaste spelaren som värvades via ett sådant var Jesperi Kotkaniemi, som lämnade Montréal för Carolina på det sättet 2021. Dessförinnan var det Dustin Penner som var den senaste att byta klubb på det sättet, och det var redan 2007. Några spelare, som Niklas Hjalmarsson, Ryan O'Reilly, Shea Weber och Sebastian Aho har erbjudits offer sheet - men där har klubben de tillhört valt att matcha budet.

TV: Offer sheets genom NHL-historien