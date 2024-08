ANNONS

Inom loppet av ett drygt år gick Felix Unger Sörum från att vara hemmahörande i Leksands J20-lag till att spela VM med Tre Kronor. I höst siktar han på att slå sig in i Carolina Hurricanes – som imponeras av 18-åringens framfart.

– Hans utveckling är otrolig, säger assisterande general managern Darren Yorke till NHL.com.

Efter en poängstark säsong i Leksands J20-lag valde Carolina Hurricanes förra sommaren att drafta Felix Unger Sörum i andrarundan av NHL-draften. Kort därefter skrev man kontrakt med den unge svensken – och därefter tog talangens resa rejäl fart.

Efter ett starkt träningsläger utmanade Unger Sörum om att ta en plats i NHL-laget redan under hösten, innan han slutligen skickades tillbaka till Leksand. Där fortsatte han ta kliv och lyckades under våren spela sig hela vägen in i den svenska VM-truppen. Nu har 18-åringen lämnat Leksand för spel i Nordamerika nästa säsong.

– Att få från J20-ligan tll SHL och därefter från SHL till VM-spel… Hans utveckling är otrolig. Det visar verkligen hur smart och tävlingsinriktad han är, säger Carolinas assisterande general managern Darren Yorke till NHL.com.

“Kan fortfarande bli en mycket bättre spelare”

Unger Sörum visade som sagt framfötterna på Carolinas träningsläger redan under förra säsongen och kommer under försäsongen att vara med och slåss om en ordinarie plats i NHL-laget.

– Jag behöver lägga på mig vikt och lite muskler. Jag kan fortfarande bli en mycket bättre spelare än vad jag är nu, men vi får se. Jag försöker bara göra min grej, även fast de (motståndarna) är större än mig. Jag kommer att göra mitt bästa, sedan får vi se hur långt det räcker, säger Unger Sörum.

Forwarden stod för 18 poäng på totalt 41 matcher med Leksand förra säsongen. Under JVM i Göteborg noterades han för sex poäng (1+5) på sju matcher och i VM kom han till spel i två av Sveriges matcher.

