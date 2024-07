ANNONS

Brock Faber slog igenom med buller och bång på Minnesota Wilds blålinje den gångna säsongen. Nu resulterar det i ett jättekontrakt med klubben. På måndagen förlängde 22-åringen sitt avtal med åtta år till ett värde av 68 miljoner dollar.

Han draftades ursprungligen av Los Angeles Kings. Men efter den trejd som såg Kevin Fiala komma till Kalifornien från Minnesota Wild var det i hemstaten som Brock Faber hamnade.

Där har han omedelbart växt ut till en nyckelpjäs för Wild.

Efter att ha NHL-debuterat under våren 2023 klev den amerikanske backen in och blev en av lagets viktigaste spelare under fjolårssäsongen. Med skador på flera viktiga backar, inte minst lagkaptenen Jared Spurgeon, fick han en större roll i laget än väntat – och gjorde så bra ifrån sig att han utmanade Connor Bedard i kampen om Calder Trophy som årets rookie i NHL.

Brock Fabers kontrakt värt 735 miljoner

Det var visserligen en kamp han förlorade, men han avslutade ändå grundserien med 47 poäng (8+39) på 82 matcher och får nu ordentligt betalt för det.

Under måndagen meddelade Minnesota Wild att de förlängt Fabers kontrakt med åtta år till ett värde av 68 miljoner dollar. Det motsvarar drygt 735 miljoner svenska kronor. Kontraktet, som gäller från 2025/26, har en lönetaksträff på 8,5 miljoner dollar.

I dagsläget är det bara den ryske stjärnan Kirill Kaprizov som har en högre lönetaksträff (nio mijoner dollar).

Brock Faber valdes som 45:e spelare i andra rundan av Los Angeles 2020. Han tillbringade två säsonger på University of Minnesota innan han tog klivet in i NHL. Nu ser han ut att bli kvar i just Minnesota till och med åtminstone 2033.

