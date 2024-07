ANNONS

Leksand fortsätter att värva inför den kommande säsongen. Nu har dalalaget gjort klart med Lillian George från den kanadensiska universitetsligan USports.

Lillian George stod för 36 poäng på 28 matcher för University of New Brunswick under den gångna säsongen. Nu är kanadensiska klar för en flytt till Sverige och Leksand.

23-åringen har skrivit på för den kommande säsongen och kommer nu för första gången lämna sitt hemland.

– Lillian har varit en högproduktiv spelare i USports de senaste två säsongerna och har verkligen imponerat på mig med sitt sätt att spela ishockey. Jag har en stark tro att Lillian kan bli en producerande spelare även i SDHL, något vi ska ge henne alla förutsättningar för att lyckas med, säger sportchef Alexander Bröms.

Lillian George är också Leksands sista värvning på forwardssidan, som nu alltså är spikad.

