Lias Andersson har varit jagad av SHL-lag men när han nu lämnar Nordamerika så har centern i stället valt spel i schweiziska Biel-Bienne.

För hockeysverige.se berättar stjärnan då om:

Klubbvalet: “Det var Nordamerika eller Schweiz som jag var inställd på”

Intresset från SHL: “Sverige kommer alltid vara attraktivt för mig”

Beslutet att lämna: “Visst är NHL roligt men jag vill inte sitta på läktaren”

Vad han saknat med europeisk hockey: “Skittaggad inför det”

Efter sju år i Nordamerika som har innehållit 110 NHL-matcher och 213 matcher i farmarligan AHL så är Lias Andersson nu tillbaka inom europisk ishockey igen.

Den svenske centern flyttar nämligen till Schweiz inför nästa säsong. Under gårdagen presenterades 25-åringen av Biel-Bienne där han har skrivit ett kontrakt som sträcker sig över de kommande två åren.

För hockeysverige.se berättar Andersson nu om klubbvalet – och menar att Biels nya tränare Martin Filander spelade en stor roll i beslutet.

– Det har funnits lite diskussioner med en del lag men Biel var de som var hetast kanske och ryckte mest. Jag gillade verkligen deras plan för mig och paketet som de lade upp. Samtidigt så gillar jag Filander som coach och hur hans lag har spelat när han har varit i Oskarshamn nu så det spelade också in, säger Lias Andersson.

“Var Filander och magkänslan som gjorde att det blev Biel”

Den tidigare HV71- och Frölundaspelaren var attraktiv på marknaden efter säsongen i Laval Rocket men efter samtal med den tidigare Oskarshamnstränaren så klev Biel fram som förstaalternativet.

Martin Filander spelade en roll i att locka Lias till Biel. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

– Jag pratade med Filander både innan och efter att jag skrev på. Jag känner ingen annan i laget utan det har mest varit honom som jag har pratat med. Så det var väl mycket Filander och magkänslan som gjorde att det blev Biel, säger centern, som just nu är hemma på västkusten för att fira midsommar, och fortsätter:

– Jag har kanske inte följt Oskarshamn specifikt så under hans tid där men man är ju fortfarande en hockeynörd så man håller ju koll på SHL och följer hur det går. Oskarshamn gick ju också en het batalj mot HV här (i kvalet) som jag följde också. Jag har spelat mot Filanders lag tidigare och har varit med och jagat puckarna när backen spelar in i mitten som hans lag brukar göra, säger han med ett skratt.

Tror du att det underlättar nu att ha en svensk tränare när du flyttar till Schweiz?

– Jag har haft nordamerikanska coacher i så många år nu och det har funkat bra också, så det påverkar nog inte tror jag. Vem som tränar är inte så viktigt utan det är hur de är som person som är avgörande tycker jag.

Valde Schweiz – före SHL: “Det attraherar mer”

Efter framgången i AHL så hade Lias Andersson ett antal alternativ då det fanns intresse från flera håll. Bland annat SHL-lag har haft intresse för Kungälvsprodukten men det blir alltså ingen återkomst till Sverige – den här gången.

– Det var Nordamerika eller Schweiz som jag var mest inställd på. Sedan är ju SHL alltid SHL och Sverige kommer alltid vara attraktivt för mig. Men av det jag hört om Schweiz så passar det min livssituation just nu, sedan tycker jag om att vara utomlands också. Så detta kändes bäst nu helt enkelt.

Schweiz har blivit en attraktiv destination för hockeyspelare och klubbarna i National League har kunnat få en annan svansföring när det kommer till att värva spelare.

Vad var det som lockade med att just flytta till Schweiz?

– Det var många saker. Jag har pratat med extremt mycket spelare och ledare som antingen har varit i Schweiz eller är där nu och jag har inte hört en enda dålig sak om hockeyn, landet eller levnadsstilen.

– Jag har bara hört positiva saker och det är ju en liga som går framåt hela tiden. Lagen där har ju kunnat handplocka spelare från SHL och det är flera från NHL som flyttar dit också. Så det är ju en bra liga som gör någonting rätt när det är många som vill spela där.

SM-guld och VM-guld – nu jagar Lias Andersson också guld i Schweiz. Foto: Bildbyrån

Med tanke på hur importreglerna ser ut i Schweiz och att det endast är ett begränsat antal platser för utländska spelare så brukar det innebära en större press på spelarna som väljer att flytta ner dit.

Hur ser du på förväntningarna på dig när du kommer dit?

– Det är la en positiv press kan jag tycka. I AHL är det lite annat med veteranregler och så vidare vilket gör att det blir också en press där borta. Så det är något som jag är van vid och det ska inte vara något problem.

Det sägs ju att det spelas en attraktiv och rolig hockey i Schweiz också, är det något som passar dig som en offensiv spelare?

– Jo, men det tycker jag ju. Vad jag har hört från folk så ska hockeyn där vara lite mer fart och fläkt än vad det är i SHL som ju är extremt defensiv. All heder till SHL som liga och lagen som lyckas hålla pucken borta från målet men för mig så attraherar det mer att spela hockey med mer fart och fläkt. Jag har fått spela så i Nordamerika och ser fram emot det nu i Schweiz också.

Tiden i farmarligan: “Mycket som jag tar med mig”

Det var 2021 som Lias Andersson återigen lämnade svensk hockey efter ett stopp i HV71 och han åkte då över till Los Angeles Kings organisation. Men det blev bara spel i 44 NHL-matcher över tre säsonger med Kings.

Efter att ha gjort succé med farmarlaget Ontario Reign i AHL med 31 mål och 59 poäng på 67 matcher under säsongen 2022/23 så sökte sig centern bort från Kalifornien och skrev i stället på för Montréal Canadiens.

Andersson spelade då för AHL-laget Laval Rocket där han återigen presterade bra med 21 mål och 45 poäng på 53 matcher.

– Jag är nöjd med hur säsongen gick. Det startade extremt bra för mig men sedan skadades jag och var borta en längre tid. När jag kom tillbaka så gick det trögt ett tag men sedan lyckades jag växla upp under slutet av säsongen. Så det var bra i starten, lite segt i mitten och en bra avslutning. Så jag kan ändå ta med mig med en bra känsla in till sommaren och i förberedelserna till säsongen.

Du har ju haft två riktigt bra säsonger i AHL nu med fin produktion, på vilket sätt har du fått ett lyft i spelet?

– Jag tycker att jag har blivit lite vassare på det mesta skulle jag säga. Jag har även fått testa på att spela ytterforward en del i AHL och det har funkat ganska bra även om center är min naturliga position. Så jag har lärt mig att spela på en lite ny position vilket gör att jag kan vara lite mer användbar för tränarna och kan användas i flera situationer. Det är mycket som jag tar med mig.

Att 25-åringen behärskar att både spela center och ytterforward på en hög nivå är också något som höjer hans status genom att bli mer mångsidig.

– Jo, men det tycker jag absolut. Ska jag vara ärlig så var jag inte så positiv till det i början, jag ville ju spela center, men efter att jag fick träna på det och spela några matcher som ytter så tycker jag att det passar mig bra. Så det är klart att det är positivt också.

– Jag kanske borde testa på att spela back eller målvakt också för att bli ännu mer mångsidig så skjuter nog mitt marknadsvärde i höjden, säger Lias Andersson med ett skratt.

Det har inte blivit mycket NHL-spel Lias Andersson de senaste säsongerna. Foto: Alamy

“Tycker att jag har förtjänat att få några matcher i NHL”

Trots två kanonsäsonger i AHL där han har legat strax under en poäng per match och varit en av de bästa spelarna i både Ontario Reign och Laval Rocket så har möjligheten till NHL-spel uteblivit. De senaste två säsongerna har det endast blivit en enda NHL-match, för LA Kings i november 2022. Det blev inte heller något NHL-spel efter flytten upp till Montréals organisation.

Har du känt en frustration över att inte ha fått chansen i NHL när du spelat så bra i AHL?

– Ja, såklart. Jag tycker att jag har förtjänat att få några matcher nu under de här åren. Men samtidigt så är det inte så kul att spela i NHL om man bara får spela sex minuter per match, då kan man lika gärna spela 20 minuter per match i AHL i stället. Det värdesätter jag högre.

– Så summa summarum har det inte gjort så mycket. Jag vet att jag har utvecklats mer och blivit bättre som hockeyspelare av att spela i AHL ändå.

Du har nu haft två svängar i Nordamerika utan att etablera dig i NHL, känner du att NHL-drömmen är över nu?

– Det vet jag faktiskt inte. Det är ingenting som jag har tänkt på utan nu är det Schweizdrömmen som jag är inställd på och det är där mitt fokus ligger. Visst är NHL roligt men man vill ju spela hockey och inte sitta på läktaren liksom.

– Det spelar ingen roll var man spelar eller vilken nivå det är – om det är Division 1, SHL eller NHL – utan alla hockeyspelare är likadana att man vill ha speltid.

“Har saknat det här med att man vill vinna varje match”

Även förra året så fanns möjligheten för Lias Andersson att återvända till Europa men då valde han alltså att fortsätta satsa i Nordamerika genom att skriva på för Montréal.

Men flytten kom alltså nu ett år senare i stället.

Vad var det som gjorde att det kändes rätt att lämna Nordamerika nu?

– Det dök upp en bra möjlighet och detta (Schweiz) är något som jag har haft i bakhuvudet i några år att det hade varit roligt att testa. I AHL så är det mycket unga spelare som kommer upp och varvas upp in i systemet.

– Då har jag saknat lite det här med att man vill vinna varje match och kväll. Jag värdesätter att få tävla om att vinna högt och gillar också den europeiska modellen med allt vad det innebär så jag är skittaggad inför det.

Efter åren i AHL ser 25-åringen fram emot att spela europeisk hockey igen. Foto: Alamy

Hur menar du, är inte matcherna lika betydelsefulla i AHL?

– Alltså, man försöker ju såklart vinna när matchen startar men det är en lite annan struktur på det hela där borta. Det är unga spelare som måste spela och ska spela för att de har ett värde inom organisation och så.

– Sedan är det äldre spelare som hamnar i ett lite sämre fack som kanske förtjänar att få spela mer och ha en annan roll men för att de är äldre och inte lika värdefulla för klubben långsiktigt så krockar det lite ibland. Så brukar det sällan bli i Europa och jag ser fram emot att uppleva den delen i stället.

I AHL är det också en stor omsättning på spelare då det kallas upp och flyttas ner spelare nästintill varje vecka vilket gör att det blir en stor ruljangs inom laget. Därför ser Andersson extra mycket fram emot att komma tillbaka till hur det fungerar i Europa.

– Det är klart att det blir annorlunda för nu kan alla gå in i en säsong och veta att man tillhör det här laget och ska göra det hela säsongen. Det blir på ett helt annat sätt då och hela den biten med lagkänslan är något som jag värdesätter högt också.

Som ung var centern med och spelade VM för Tre Kronor 2018 och var då också en del av laget som vann Sveriges senaste guld. Han kom även att göra ett antal landskamper för Tre Kronor under sin tid tillbaka i HV71 2020.

Men nu är stjärnan tillbaka i Europa på heltid vilket kan öppna dörren för landslagsspel igen.

– Det får vi se, det är inget som jag har tänkt på. Man får ju göra det bra först också innan något sådant blir aktuellt. Det kommer att vara fullt fokus på klubblaget nu och resten får man se hur det blir.

Beroende på hur det blir med Tre Kronor-spel så kan det alltså dröja innan vi får se Lias Andersson på en svensk is igen.

– Jag har ju två år här med Biel nu och sedan får vi se vad som händer, avslutar han.

