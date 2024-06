ANNONS

Den 1 juli öppnar NHL:s free agent-marknad. Flera tunga profiler kommer att finnas tillgängliga på marknaden, men vilka spelare kommer att vara mest prisvärda? Den frågan besvarar DailyFaceoffs Matt Larkin.

Texten publicerades på DailyFaceoff tidigare i veckan och är översatt från engelska till svenska.

Det råder bråda dagar i NHL. Vi har bara spelat ett par matcher av Stanley Cup-finalen, men det är mindre än två veckor kvar till den första kvällen av NHL-draften 2024 – och bara ytterligare några dagar kvar till öppningen av free agent-marknaden.

Sommaren 2024 förväntas bli episk med en samling storspelare tillgängliga på den öppna marknaden och via trejder. Lägg därtill att lönetaket ökar från 83,5 miljoner dollar till 88 miljoner dollar.

Trots en ökning på 5,4 procent i rörelseutrymme kommer många lag fortfarande att ha dåligt med utrymme under lönetaket. Sex klubbar har redan åtagit sig över 80 miljoner dollar för nästa säsong, medan tio lag redan har spelare sajnade för mer än 75 miljoner dollar. Behovet av att hitta prisvärda free agents kommer alltså att kvarstå.

Här är spelarna som kan ge bra "bang for the buck" på öppna marknaden:

fw, Los Angeles Kings

Arvidsson kommer aldrig att nå samma nivå som han hade under sin topp från 2016/17 till 2018/19, då han i genomsnitt gjorde 36 mål per 82 matcher med Nashville Predators. Men den hårt jobbande, lilla högeryttern kan fortfarande spela. En ryggskada som krävde (en andra) operation begränsade honom till bara 18 matcher den senaste säsongen, men han gjorde 15 poäng på de matcherna.

Under de senaste tre säsongerna, på 161 matcher med Kings, har han i genomsnitt gjort 26 mål och 63 poäng per 82 matcher. Under den tiden, bland 434 NHL-forwards som spelat minst 1 000 minuter i 5-mot-5, ligger Arvidsson på åtta i skott per 60 minuter och 14i individuella målchanser per 60 minuter. Skadehistoriken skapar en tydlig oro men kommer också att sänka kostnaden avsevärt. Arvidsson är 31, inte 41, och kan fortfarande hjälpa ett lag en hel del på ett korttidskontrakt som minskar risken.

Viktor Arvidsson äntrar free agent-marknaden i sommar. Foto: Alamy/AP Photo

fw, Tampa Bay Lightning

Florida Panthers dumpade Duclairs lönetaksbelastning på tre miljoner dollar till San Jose Sharks förra sommaren. Det var ett odramatiskt farväl från laget där Duclair hade spelat sin bästa hockey. Han gjorde 31 mål säsongen 2021/22 och var, efter att ha återvänt från en allvarlig hälsenskada, en nyckelspelare under Floridas resa till Stanley Cup-finalen 2022/23.

Duclair kom undan San Jose Sharks helvete genom en flytt till Tampa Bay Lightning vid trade deadline och hittade genast en bra kemi med Brayden Point och Nikita Kutjerov, och gjorde åtta mål och 15 poäng på 17 matcher, innan han slog sig till ro med Brandon Hagel och Anthony Cirelli i slutspelet. Duclair kan fortfarande verkligen flyga, och han är bara 28 år gammal. Han är också en av de mer effektiva målskyttarna i ligan. Under de senaste tre säsongerna, bland de tidigare nämnda 434 forwards som spelat minst 1 000 minuter, ligger han i den i ligans toppskikt för mål per 60 minuter i 5-mot-5-spel. Han har varit en hockeynomad – spelat för åtta lag på tio år – och det kommer att hålla hans kostnad nere på öppna marknaden.

Anthony Duclair får leta ny klubbadress igen. Foto: Alamy/AP Photo

fw, Detroit Red Wings

Sprong kommer aldrig att förväxlas med en Selke Trophy-kandidat, men allt han gör är att göra mål på de begränsade minuter han spelar. Han har gjort 39 mål under de senaste två säsongerna med Seattle Kraken och Detroit Red Wings då han i genomsnitt spelat 11:44 per match.

Han ligger topp-10 i NHL i mål per 60 minuter i 5-mot-5-spel under den perioden, inklämd mellan Carter Verhaeghe och Zach Hyman. Sprong är en smart värvning för en botten-sexa om man vill förstärka dess målproduktion. På grund av sitt dödliga skott kan Sprong också spela högre upp i uppställningen – eller i powerplay – vid behov.

Daniel Sprong - en pålitlig målskytt. Foto: Alamy/AP Photo

b, Los Angeles Kings

Roy är en fysisk högerback, och Kings har många högerbackar i sitt system, så det finns en rimlig chans att han når den öppna marknaden. Han kommer att locka till sig många bud, så det kan vara en överdrift att kalla honom “fynd”. Men han är värd att lyfta fram här eftersom han är en extremt användbar spelare som ingen verkar prata om, kanske för att han spelat i sydvästra USA.

Den förväntade siffran för antal mål i spel 5-mot-5 med honom på isen gjorde att han rankades topp-15 i NHL bland backar denna säsong, en plats ovanför Roman Josi. Kings hade NHL:s näst bästa penalty kill denna säsong, och Roy ledde laget i antal spelade minuter per match i numerärt underläge. I ett andra backpar kan han påverka ett lags defensiva identitet i positiv bemärkelse.

Matt Roy – en defensivspecialist som kommer att attrahera många. Foto: Alamy/AP Photo

mv, Winnipeg Jets

Alla vet att Brossoit kan stoppa pucken. Men han tillhör “fynd-laget” specifikt för denna offseason eftersom så många stjärnmålvakter potentiellt är tillgängliga till högre priser. Lag är beredda att ge upp tillgångar i megaaffärer för Linus Ullmark, Juuse Saros, Jacob Markström och så vidare. Men borde de det? Oavsett vad Brossoit får som UFA denna sommar, kommer det inte att kosta något förutom pengar.

Och det finns anledning att tro att Brossoit kan vara lika bra som de alternativen. Den senaste säsongen rankades han som tvåa i NHL i räddade mål över genomsnittet per 60 minuter, en plats över tandempartnern och den självklare Vezina Trophy-vinnaren Connor Hellebuyck.

Målvaktspositionen är lika nyckfull som alltid. Hellebuyck gick från den bästa målvakten i grundserien till en mardröm i slutspelet. Vancouver Canucks tredjemålvakt Arturs Silovs spelade bättre än Nashville Predators Saros. Stuart Skinner blev bänkad i andra rundan och startar nu i Stanley Cup-finalen. Varför betala mycket för en stjärna när du kan ge Brossoit en chans att spela till en billigare penning?

Laurent Brossoit - redo att bli förstakeeper i NHL? Foto: Alamy/AP Photo

Fotnot: Carolina Hurricanes back Jalen Chatfield var ursprungligen med på den här listan, men har sedan den publicerades hunnit skriva nytt kontrakt med klubben.

TV: Mattias Janmarks boxplay-mål i Stanley Cup-finalen