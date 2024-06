ANNONS

Patrik Laine hade en jobbig säsong med Columbus Blue Jackets. Nu rapporterar Pierre LeBrun att parterna jobbar på en lösning att hitta en trejd.

Säsongen 2023/24 blev en blytung sådan för Patrik Laine. Den finske stjärnforwarden petades till och med av tränaren Pascal Vincent under hösten och brottades därefter med ett brutet nyckelben efter att ha skadat sig i en match mot Toronto.

Det blev bara 18 matcher och nio poäng för Laine den här säsongen, som i slutet av januari klev in i ligans och spelarfackets assistansprogram. Efter den jobbiga säsongen ser det nu ut att bli ett miljöombyte för den finske stjärnan till hösten.

Insidern: Patrik Laine söker nystart

Enligt The Athletics insider Pierre LeBrun söker Laine en nystart efter den tunga tiden och jobbar nu tillsammans med Blue Jackets och klubbens nya general manager Don Waddell för att få till en trejd. 26-åringen omgärdades av trejdrykten under säsongen, men någon flytt blev det inte under pågående säsong.

Patrik Laine har två säsonger kvar på sitt kontrakt som har en lönetaksträff på 8,7 miljoner dollar, vilket enligt LeBrun kan begränsa möjligheterna för en affär.

Den 26-årige forwarden genomgick nyligen en mindre axeloperation, men Laine väntas vara tillbaka i fullt slag till hösten.

TV: Gustav Forsling efter andra Stanley Cup-finalen