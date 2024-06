ANNONS

Ett av landets största målvaktslöften byter Brynäs och Sverige mot College-spel.

Nu berättar Felicia Frank för hockeysverige.se om genombrottet - och valet att flytta.

– Hockeylaget är rankat topp tio, så det är ett bra lag. Bra faciliteter så möjligheter finns där, säger 19-åringen.

KATRINEHOLM



Efter tre säsonger i Brynäs har en av Sveriges mest lovande målvakter, Felicia Frank, valt att flytta över till USA för att gå på Quinnipiac University. När hon ser tillbaka på tiden i Brynäs så gör hon det med ett leende på läpparna.



– Tiden i Brynäs har betytt jättemycket såklart. Jag kom dit som 16-åring och hade inte en aning om vad jag hade gett mig in på. Sedan växte jag både som hockeyspelare och person under åren, så tiden där har varit otroligt viktig för mig, berättar Felicia Frank för hockeysverige.se och fortsätter:

– Mitt bästa minne från tiden i Brynäs skulle jag säga är SM-finalen när vi hade fullsatt arena.



Under senaste säsongen och under en del av den förra jobbade Felica Frank med världsmålvakten, Klara Peslarova. Något som har betytt mycket för 19-åringen från Falköping.



– Det har fungerat jättebra. Vi har sporrat varandra, men hon har nog gett mer tips till mig än jag till henne. Hon har kommit med tips och idéer kring hur jag kan tänka i olika situationer, vilket jag är jättetacksam för.

– Hon är riktigt duktig, en bra person och vi har kontakt idag också.

Klara Peslarova. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Ja, det skulle jag nog säga. Klart att jag kanske var lite mer med tjejerna i min ålder, men absolut så umgicks vi och det har varit roligt.Klara Peslarova siktar på att ta en plats i PWHL och på sikt vill såklart även Felicia Frank få chansen att spela i den ligan.– Ja, klart jag vill få chansen att spela där. Jag har alltid strävat efter att kunna spela hockey på heltid. Nu kan man verkligen göra det där borta så det med finns i bakhuvudet.

Hur ser du på att PWHL har startat upp?

– Jättekul såklart och på tiden, om man säger så. Det känns som det gått lite väl länge utan en riktig liga som det verkligen satsats på. Någon gång måste vara första gången, så…

Fick sitt genombrott - trots skadeproblemen

Senaste säsongen spelade Frank tio matcher i grundserien.



– En skadedrabbad säsong. Jag opererade mig i våras, april, och var borta till november. Var med fyra veckor. Fick bakslag och borta en månad ytterligare.

– Efter jul var jag tillbaka fullt igen. Då gick det bra och fick spela ungefär varannan match. I slutspelet gick Brynäs sedan på Klara, vilket jag förstår. Hon är äldre än jag så det var inte konstigt.



Är känslan att du tappat mycket med tanke på skadorna du hade förra säsongen?

– Lite kanske jag har, men ändå inte så mycket. Jag har nu kunnat bygga upp kroppen på ett mycket bättre sätt. Allt har fått börja om på noll. Jag tror att det varit både bra och dåligt.



U18-VM 2023 och Östersund. Det var där Felicia Frank fick sitt stora genombrott och blev även ett ansikte för den svenska hockeypubliken framför sina TV-apparater. Hon utsågs dessutom till hela turneringens bästa målvakt och blev uttagen i All Star team.



– Jag har släppt det där lite nu, men det var en rolig och lärorik turnering. Bra minnen i alla fall.



Ser du turneringen som ett genombrott för dig?

– Ja, det skulle jag ändå säga. Det kändes som att det var där någonting hände. Jag fick spela många matcher, tog med mig ”flowet” jag hade i VM tillbaka till Brynäs och fick spela mycket matcher även där och slutspelet.

Felicia Frank i landslagsfärgerna. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Jag vet inte riktigt, men jag tror vi alla trodde att vi var bättre än vad vi var med tanke på att vi vunnit semifinalen.– Vi tänkte nog fortfarande på den matchen lite och hann inte ladda om ordentligt.– Det var tufft i början, men nu känner jag mer att det bara var en match. Skit händer och man får bara släppa det och gå vidare.

En stor del av framgången i Östersund vill Felicia Frank tillskriva den stämning som var i gruppen.



– Stämningen i gruppen var otrolig. Alla kunde vara med alla, vi skrattade mycket och alla var jättetajta. Det är en av bättre grupperna jag varit i.

– Inramningen kring matcherna var mäktigt. Alla som var där höll på oss och ville hjälpa oss att första guldet. Tyvärr gick det inte hela vägen, men jag är ändå väldigt tacksam över stödet vi fick.



När ni var i VM-bubblan förstod du hur stort intresse det var kring era matcher och det genomslag ni gjort via TV-sändningarna?

– Jag tror inte det. Det har kommit mer i efterhand nu då jag fått det återberättat och sett i media hur stort det egentligen var. Där och då fattade jag det inte riktigt.

Därför blev det college: “Bästa alternativet"

Nu väntar college för Felicia Frank.



– Jag ville testa något nytt och då kände jag att college var det bästa alternativet.



Vad vet du om Quinnipiac University?

– Att det är bra skola. Hockeylaget är rankat topp tio, så det är ett bra lag. Bra faciliteter så möjligheter finns där.



Vad ska du plugga?

– Oklart, men någonting inom ekonomi. Jag har gått ekonomi på gymnasiet så jag tänker att det kan vara en fördel att fortsätta med det.



Det andra målvakten i laget är Kaley Doyle. En 23-årig amerikanska som varit en av NCAA:s bästa målvakter under flera säsonger. Även hon ny i Quinnipiac från Brown University där hon haft ett snitt på 92.3 i räddningsprocent utslaget på senaste tre säsongerna.



– En härlig morot såklart. Jag har tävlat mot ”Pesla” den här säsongen som också haft fina siffror. Det har gått bra och vi har tävlat om det, vilket är något jag också kommer ta med mig över dit, att tävla.

– Sedan är det upp till coacherna att bestämma vem som ska stå. Jag tänker att det inte kommer vara siffrorna som avgör utan det man presterar.

– Ja, exakt. Dom brukar gå på säkra kort med målvakter där bortifrån. Av coacherna har jag fått intrycket av att dom inte bryr sig om det utan tycker att den som gjort det bästa ska stå.– Första året är det främst att komma in i allting. Lära mig kulturen och hur allt fungerar. Därefter succesivt ta det framåt och få spela så mycket som möjligt. Hjälpa laget att vinna matcher, avslutar Felica Frank.