Det ser inte ut att bli någon Quenneville i Oskarshamn nästa säsong. Efter att David lämnat kommer nu uppgifter från Barometern om att brorsan Peter nobbat spel i klubben.

Efter 43 mål och 88 poäng under en och samma säsong är det inte svårt att förstå varför Peter Quenneville stått högt upp på Oskarshamns önskelista. Just detta rapporterar Barometern under tisdagen. Dock kommer uppgifterna även med ett tyngre besked. Forwarden som nyligen blev norsk mästare har nämligen nobbat IKO och sportchefen Oscar Alsenfelt.

Den 30-årige Peter Quenneville är bror till David och John Quenneville, men har till skillnad från de andra ännu inte spelat i Sverige under sin karriär. Den gångna säsongen var den andra i norska Storhamar och troligen även den sista. Enligt Barometern ska han vara på väg till den finska högstaligan istället för att spela i Oskarshamn, kanske då brorsan David valde att lämna för Örebro efter nedflyttningen från SHL?

