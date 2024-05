ANNONS

Efter fiaskot mot Lettland förra året har Sam Hallam nu revanscherat sig.

Förbundskaptenen har lett Tre Kronor till sin första semifinal på sex år.

– Jag känner faktiskt en enorm lättnad, säger Hallam efteråt.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit några långa och jobbiga år för det svenska herrlandslaget i ishockey.

Men nu är Tre Kronor äntligen med i medaljmatcherna på ett Hockey-VM igen.

Efter fyra raka tidiga uttåg, med förlust mot Lettland i kvartsfinalen så sent som förra året, så lyckades Sverige nu överträffa noteringarna från de senaste åren.

När Joel Eriksson Ek styrde in 2-1 i förlängningen mot Finland så säkrade han att Sverige spelar semifinal på VM för första gången sedan 2018 då det blev guld i Köpenhamn.

Förbundskaptenen Sam Hallam revanscherar sig därmed för Lettlandsförlusten förra året och berättar här om känslorna.

– Jag känner faktiskt en enorm lättnad. Vi vet vad som förväntas av oss, både utifrån och från oss själva. Jag tycker att vi kommer ut och får den förväntade matchbilden. Vi spelar på ett sätt som vi gillar men får inte det där första målet och lite push av det. Då är det inget snack om det utan då infinner sig en liten oro, säger Hallam till media på plats i Ostrava och fortsätter:

– Finland har ju maximerat ett spel för att vara ett icke spelförande lag men ändå ge sig själva bäst möjlighet att vinna. Både genom en jäkligt hård forecheck och sedan bara kasta in puckar på mål där alla som driver in på kassen och sedan ett försvarsspel som är uppoffrande. Jag har all respekt för coach (Jukka) Jalonen och det som de har skapat och gjort med det finska landslaget.

Suddenavgörandet: “Gäller ju att ha lite flyt”

Sverige tog ledningen sent efter att Rasmus Dahlin stått för en läcker aktion och skjutit in pucken mellan benen på finske målvakten Emil Larmi. Men då släppte Sverige foten från gasen, började slappna av och backa hem.

Det gjorde att Finland lyckades komma upp och kvittera till 1-1 med 58 sekunder kvar vilket tvingade fram övertidsspelet.

– Man blir ju lite irriterad för jag tycker att vi rent taktiskt inte gör det vi vill göra där riktigt, redan från start. Redan efter vårt mål tycker jag att vi faller tillbaka och ger ett onödigt övertag till Finland och de får enkla ingångar på oss. Sedan har vi en situation där vi vill agera annorlunda, men mer säger jag inte, säger Hallam.

Sam Hallam hade all anledningen att le efter kvartsfinalvinsten. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Vad säger ni coacher inför tre-mot-tre-spelet i förlängningen?

– Det var lite kort taktiskt men framför allt handlar mycket om modet; att våga driva, våga utmana, utnyttja speeden, utnyttja skillsen – det vi har sett hela matchen. Det var bara att köra liksom. Sedan är det ju så att man står där och vet om att… Det är ju inte en slantsingling men det gäller ju att ha lite flyt.

– Nu fick vi ett break och fick ett powerplay, där gillar jag verkligen hur vi agerade i det powerplay-spelet. Vi sökte inte det bästa avslutet hela tiden utan vi tog avsluten till slut så studsade den in.

Får möta Tjeckien: “Superhäftigt”

Avgörandet kom i spel fyra-mot-tre där Joel Eriksson Ek styrde in pucken i nät efter ett skott av Victor Hedman.

– Det är bra, men ärligt talat så skiter jag i vem som gjorde det. Det är bara skönt att vi gjorde det målet så att vi kan åka hem till hotellet nu och packa på morgonen och sedan ta oss till Prag.

Tre Kronor har tagit sig förbi kullen som kvartsfinalen innebär och kommer nu att spela om medaljerna i Prag efter att ha rest västerut i Tjeckien under fredagen.

På lördag spelas då semifinalen – och då är det just Tjeckien som står för motståndet framför 17 000 tjeckiska fans i O2 Arena.

– Det visar ju att de har gjort något väldigt bra här i kväll och slagit ut i USA. Värdnationen, det är ju superhäftigt. Jag har höga förväntningar på bägge lagen, avslutar Sam Hallam.

TV: Sverige vinner jätterysaren mot Finland efter suddenavgörande