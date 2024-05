Niko Huuhtanen #GoBolts

3 year ELC starting in 2024-25



$867,500 cap hit / $925,000 AAV



2024-25: $775k Base + $92.5k SB + $57.5k GP

2025-26: $775k + $92.5k + $57.5k

2026-27: $775k + $92.5k + $57.5k



$80k minor salary in all three seasons.https://t.co/BUuVjxbc58