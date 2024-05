ANNONS

Det blåser positiva vindar över Linköping.

Efter två på posten väntas ordförande, Christer Trägårdh, presentera ett rekordresultat. Detta enligt Correns uppgifter.

Under sportchefen, Peter Jakobsson och ordförande, Christer Trägårdh, gick Linköping från att sluta tolva i SHL till en plats som nummer sex i tabellen. Nu ser det ut som att den sistnämnde blir kvar ytterligare ett år - samtidigt som siffrorna lyser grönt i klubben.

Corren skriver under onsdagen att supportrarna kan räkna med att Trägårdh fortsätter och att LHC senare i sommar kommer presentera ett historiskt rekordresultat. Under årsmötet 17 juni väntas nämligen siffror på ett antal miljoner fastställa klubbens största vinst någonsin - större än de knappa fem miljonerna 2007/08. Detta trots att man under det senast året betalat tillbaka 2,4 miljoner i pandemipengar.

– Första året var turbulent, det hände en massa saker och det såg inte riktigt ut som man hade tänkt sig. Nu har det varit mer lugn och ro, med stabilitet och sportsliga framgångar. Carl-Johan (Stålhammar) har kommit in som klubbdirektör och för min del har det blivit en jätteskillnad, säger Trägårdh till Corren.

“Då kan vi investera mycket mer”

Lokaltidningen skriver även att ett sådant resultat skulle innebära att man klarat av SHL:s kapitalkrav för 2025/26 redan nu.

– När vi nått upp till licenskravet på tio procent av omsättningen blir det ingen fortsatt höjning. Då kan vi investera mycket mer, säger Christer Trägårdh till Corren.

TV: Landslagschefen: "Jag blev jätteglad när Västerås skickade ner dem"