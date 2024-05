ANNONS

Elias Lindholm var stor segerorganisatör för Vancouver som i natt besegrade Edmonton med 4–3. Doldismålvakten Arturs Silovs stal dock showen med sin stormatch mellan Canucks stolpar.

– Det är här den stora scenen, men han blinkar inte ens, säger tränaren Rick Tocchet.

Brock Boeser och Elias Lindholm stod för två mål vardera när Vancouver Canucks lyckades bortabesegra Edmonton Oilers med 4–3 under natten till måndag, svensk tid, och därmed gå upp i en 2–1-ledning i matchserien.

Det var emellertid doldismålvakten Arturs Silovs som stal showen. Den 23-årige lettländaren räddade 42 skott i matchen.

– Det är här den stora scenen, men han blinkar inte ens, konstaterar tränaren Rick Tocchet.

"Jag blir inte nervös"

Arturs Silovs gick in i slutspelet som Canucks tredjeval mellan stolparna men som fått chansen efter skador på både Thatcher Demko och Casey DeSmith, Nu är DeSmith tillbaka i laget efter sina skadebesvär, men Canucks har fortsatt förtroende för burväktaren som tog Lettland till ett historiskt VM-brons förra våren.

– Jag blir inte nervös, nej. Jag litar på vad jag gör. Jag har fullt förtroende för mig själv, säger Silovs.

Silovs stor nu noterad för en räddningsprocent på 90,8 procent och fyra segrar efter sex spelade matcher i årets Stanley Cup-slutspel.

Elias Lindholm satte matchvinnande målet

Elias Lindholm stod för det matchvinnande målet i matchen, då han i slutskedet av mittakten lyfte in en backhand från nära håll till 4–2 via ett mål i numerärt överläge. Målet var svenskens femte i vårens Stanley Cup-slutspel. I den första perioden hade Lindholm dessförinnan kvitterat Mattias Ekholms 1–0-mål, då han styrde in Brock Boesers handledsskott till 1–1.

I matchen fick Linus Karlsson göra sin slutspelsdebut, då han tidigare under veckan kallats upp till NHL-laget efter att farmarlaget Abbotsford åkt ur AHL-slutspelet. Karlsson spelade nio minuter och 48 sekunder i segermatchen och var minus ett i plus/minus-statistiken.

Edmonton Oilers – Vancouver Canucks 3–4 (1–3, 1–1, 1–0)

Edmonton: Mattias Ekholm (3), Leon Draisaitl (7), Evan Bouchard (3).

Vancouver: Elias Lindholm 2 (5), Brock Boeser 2 (7).

Vancouver leder serien med 2–1 i matcher.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.